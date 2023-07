Sono in arrivo alcune novità sull’attesissima serie prequel “Dune: The Sisterhood”

Dune: The Sisterhood è l’attesissimo spin-off dell’omonima serie che avrà come obiettivo quello di ampliare l’universo del franchise. La serie purtroppo ha avuto degli imprevisti nelle fasi iniziali di produzione. Il regista stesso Johan Renck è stato sollevato dall’incarico, per motivi di divergenze creative.

Da ciò che sappiamo, Anna Foerster sarà la nuova regista della serie, dovendo dirigere più episodi compreso il più importante, il pilot. Per quanto riguarda il cast invece, è da segnalare l’ingresso di Olivia Williams (The Crown) e di Jodhi May (The Witcher). Olivia Williams interpreterà il ruolo di Tula Harkonnen, rimasto vacante dopo la rinuncia di Shirley Anderson qualche mese fa. La May interpreterà invece l’Imperatrice Natalya. Quest’ultimo ruolo era stato inizialmente affidato ad Indira Varna, la quale recentemente ha dovuto rinunciare al ruolo, a causa di altri impegni lavorativi.

A completare il cast ci saranno: Emily Watson (Valya Harkonnen), Travis Fimmel (Desmond Hart), Mark Strong (Imperatore Javicco Corrino), Jade Anouka (Sorella Theodosia), Chris Mason (Keiran Atreides), Sarah-Sofie Boussnina (Principessa Ynez), Shalom Brune Franklin (Mikaela), Faoileann Cunningham (Sorella Jen), Aoife Hinds (Sorella Emeline), Chloe Lea (Tila). Dune: The Sisterhood è una serie tratta dall’omonimo romanzo, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Dalle ultime informazioni, la serie dovrebbe essere ambientata 10.000 anni prima degli eventi di Dune. L’ideatrice della serie è Diane Ademu-John mentre la showrunner è Alison Schapker.

Lo show è co-prodotto da Max e Legendary Television, con la collaborazione di Warner Bros per la creazione di un vero e proprio universo basato sul Ciclo di Dune, scritto da Frank Herbert. Ricordiamo inoltre che il sequel ufficiale del primo film, uscito il 16 settembre 2021, arriverà sul grande schermo il 1 novembre 2023, dal titolo: Dune: Parte Due. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità sul prequel di questo amatissimo franchise.