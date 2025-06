Nuovi volti nel cast della quarta stagione di Reacher: otto attori si uniscono al team

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie d’azione di Prime Video, Reacher, continua a sorprendere i fan con nuove aggiunte al cast per la sua quarta stagione. Basata sui romanzi di Lee Child, la serie ha già conquistato un vasto pubblico, e ora si prepara a introdurre personaggi intriganti che arricchiranno la trama. Con otto nuovi attori che si uniscono al progetto, le aspettative per i prossimi episodi sono alle stelle.

Le nuove aggiunte al cast di Reacher

Prime Video ha ufficialmente annunciato l’ingresso di otto nuovi membri nel cast della quarta stagione di Reacher. Tra i nomi più noti troviamo Jay Baruchel, noto per il suo ruolo in FUBAR, e Sydelle Noel, che ha guadagnato popolarità grazie alla serie GLOW. Inoltre, la serie accoglierà l’attrice e cantante indonesiana Agnez Mo e la cantautrice franco-indonesiana Anggun, che porteranno un tocco internazionale al cast. Kevin Corrigan, famoso per il suo lavoro in Poker Face, si unisce al gruppo, mentre Marc Blucas , Kevin Weisman e Kathleen Robertson parteciperanno come attori ricorrenti.

Queste nuove aggiunte promettono di portare freschezza e varietà alla serie, contribuendo a costruire una narrazione avvincente e complessa. Ogni attore avrà un ruolo specifico che si intreccerà con la storia principale, creando dinamiche interessanti tra i personaggi.

La trama della quarta stagione: un gioco mortale

La quarta stagione di Reacher si baserà sul tredicesimo romanzo della serie, intitolato Gone Tomorrow, pubblicato in Italia con il titolo I dodici segni. La storia inizia con un incontro casuale tra Jack Reacher, interpretato da Alan Ritchson, e una donna misteriosa su un treno. Questo incontro si trasforma rapidamente in un incubo quando la donna, Susan Mark, si suicida in un vagone della metropolitana. Reacher si ritrova coinvolto in un intricato gioco di potere, dove nemici spietati si nascondono tra le alte sfere.

Nel romanzo, Susan Mark ha un passato oscuro come impiegata del Pentagono e la sua vita è costantemente monitorata da diverse persone. La trama si infittisce quando Reacher scopre che tutti coloro che lo circondano stanno nascondendo qualcosa, portandolo a un confronto con il suo peggior nemico. La nuova stagione promette di mantenere alta la tensione, con colpi di scena e rivelazioni che terranno gli spettatori incollati allo schermo.

I personaggi e i loro ruoli

Con l’arrivo dei nuovi attori, i personaggi della quarta stagione di Reacher si arricchiscono di profondità e complessità. Jay Baruchel interpreterà Jacob Merrick, un poliziotto di una piccola città, mentre Sydelle Noel assumerà il ruolo di Tamara Green, una detective del Dipartimento di Polizia di Philadelphia. Questo suggerisce che la nuova stagione sarà ambientata a Philadelphia, spostandosi da New York City, come avviene nel romanzo originale.

Agnez Mo interpreterà Lila Hoth, una giovane donna indonesiana che, insieme alla madre Amisha Hoth , si reca a Philadelphia per cercare il padre biologico americano di Lila. Kevin Corrigan vestirà i panni del detective Docherty, partner di Tamara Green. I personaggi ricorrenti, interpretati da Marc Blucas, Kevin Weisman e Kathleen Robertson, aggiungeranno ulteriori sfumature alla trama: Blucas sarà John Samson, un membro del Congresso; Weisman sarà Russell Plum, un giornalista freelance che indaga su un presunto sito segreto della CIA; e Robertson interpreterà Elsbeth Samson, la moglie di John.

Con questi nuovi sviluppi, la quarta stagione di Reacher si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena, mantenendo viva l’attenzione dei fan e attirando nuovi spettatori.

