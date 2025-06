Box office Italia: Sdentato conquista la vetta, ma Lilo & Stitch resiste

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il weekend cinematografico in Italia ha visto il debutto di Sdentato, il remake di Dragon Trainer, che ha ottenuto un buon successo al botteghino. Nonostante non sia riuscito a superare i numeri di Lilo & Stitch, il nuovo film ha saputo conquistare il pubblico, segnando un inizio promettente sia in patria che all’estero. La competizione nel box office si fa sempre più interessante, con titoli che si contendono l’attenzione degli spettatori.

Sdentato e il suo esordio al box office italiano

Il film Sdentato, diretto da Dean De Blois, ha debuttato ufficialmente nel weekend, raggiungendo la somma di 2.360.000 euro al botteghino italiano. Se si considera anche il risultato dell’anteprima, il totale sale a 2.856.100 euro, un buon inizio per un film che si inserisce in una saga molto amata dal pubblico. La pellicola, che rielabora la storia di Dragon Trainer, ha saputo attrarre un pubblico variegato, dai bambini agli adulti, grazie alla sua animazione di alta qualità e alla trama coinvolgente.

Il regista Dean De Blois, che aveva già lavorato al lungometraggio d’animazione originale del 2010, ha portato avanti la narrazione con nuovi elementi, mantenendo però intatto il fascino dei personaggi. L’uscita di Sdentato ha generato aspettative elevate, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, dove il film ha già iniziato a raccogliere consensi.

La competizione con Lilo & Stitch e altri titoli

Nonostante il buon esordio di Sdentato, il film Lilo & Stitch ha mantenuto una forte presenza nel box office, dimostrando di avere un seguito fedele. La pellicola ha saputo attrarre un pubblico nostalgico, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul genere animato. In terza posizione, troviamo Ballerina, con Ana De Armas, uno spin-off della celebre saga di John Wick, che ha anch’essa riscosso un buon successo.

La competizione tra i vari titoli è agguerrita e il pubblico sembra apprezzare la varietà di offerte cinematografiche disponibili. Sdentato, pur avendo conquistato la vetta, dovrà affrontare una sfida continua per mantenere il suo posto, soprattutto in un periodo in cui le uscite di film animati sono numerose.

Risultati globali e prospettive future

A livello internazionale, Sdentato ha ottenuto un incasso di 197.845.000 dollari, di cui 83.700.000 provenienti dagli Stati Uniti. Questi risultati sono in linea con le aspettative iniziali, considerando il budget di produzione che si aggira intorno ai 150 milioni di dollari. È interessante notare come, nonostante il buon esordio, il film non abbia ancora recuperato completamente i costi di produzione, ma le proiezioni per il futuro rimangono positive.

Universal e DreamWorks Animation hanno in programma di continuare a sviluppare la saga, con l’intento di attrarre nuovi spettatori e mantenere vivo l’interesse per i personaggi già noti. Sdentato, con il suo mix di avventura e umorismo, rappresenta un’opportunità per rinnovare l’interesse verso una storia che ha già affascinato milioni di fan in tutto il mondo. La sfida ora sarà mantenere alta l’attenzione del pubblico e continuare a costruire su questo successo iniziale.

