Kevin Costner: L’attore e regista non pensa alla pensione nonostante il flop di Horizon

Kevin Costner, noto attore e regista, ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di andare in pensione, nonostante il deludente esito commerciale del suo ultimo progetto cinematografico, “Horizon: An American Saga“. La sua carriera, ricca di successi e riconoscimenti, continua a stimolare la sua creatività e immaginazione, elementi che Costner considera fondamentali per il suo lavoro.

La visione di Costner sulla carriera e la creatività

In un’intervista rilasciata a People, Kevin Costner ha condiviso i suoi pensieri riguardo alla pensione e alla sua carriera. “Non ci penso nemmeno ad andare in pensione, perché penso sempre di passare alla prossima cosa che catturerà la mia immaginazione”, ha affermato. Questa affermazione sottolinea il suo approccio alla vita e al lavoro, dove la passione e l’immaginazione giocano un ruolo cruciale. Costner ha spiegato che è la sua creatività a guidarlo, piuttosto che le aspettative di un capo o di un’industria. “Penso che siamo tutti diversi e che ci capitano cose diverse”, ha aggiunto, evidenziando la varietà di esperienze che ognuno di noi può vivere.

Costner ha anche riflettuto sulla sua fortuna nel corso della sua carriera. “Mi sono sentito davvero fortunato nella mia vita. Mi piace pensare di aver lavorato per tutto questo, ma non tutti possono vivere secondo lo stesso schema”, ha detto. Queste parole rivelano un uomo consapevole delle opportunità che ha avuto, ma anche della realtà che molti affrontano nel mondo del cinema.

Il flop di Horizon: An American Saga

“Horizon: An American Saga” è stato un progetto ambizioso per Costner, che ha ricoperto i ruoli di attore, regista, produttore e sceneggiatore. Tuttavia, il primo capitolo di questa epopea western ha subito un clamoroso insuccesso al botteghino, portando a conseguenze significative per il futuro della saga. La scarsa performance commerciale ha impedito l’uscita del secondo capitolo, il quale, sebbene già completato, non ha ancora una data di rilascio ufficiale.

Nonostante il flop iniziale, il film ha trovato una nuova vita nel mondo dello streaming, generando un notevole numero di visualizzazioni. Questo potrebbe suggerire che il secondo capitolo della saga verrà distribuito esclusivamente in formato digitale, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione si complica ulteriormente per il terzo capitolo, poiché Costner sta affrontando difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari per la produzione.

Riflessioni sul futuro e la carriera di Costner

Kevin Costner ha chiarito che non ha una lista di desideri da realizzare, ma piuttosto un desiderio di vivere esperienze significative. “Mi sono goduto la vita e ho provato a fare qualcosa che fa la differenza. Non solo per me, ma anche per le altre persone”, ha dichiarato. Questa visione riflette un approccio più ampio alla sua carriera, dove il valore delle sue opere non è misurato solo dal successo commerciale, ma anche dall’impatto che possono avere sugli altri.

Costner ha descritto il suo percorso come una corsa per soddisfare le proprie aspirazioni e quelle degli altri, evidenziando la sua continua ricerca di progetti che possano ispirare e coinvolgere il pubblico. La sua dedizione al lavoro e la passione per la narrazione rimangono al centro della sua carriera, mentre si prepara a esplorare nuove opportunità nel mondo del cinema.

