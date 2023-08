Sono finalmente online le prime immagini della quarta stagione di “Sex Education”

Netflix ha finalmente rilasciato le prime immagini esclusive della quarta ed ultima stagione di Sex Education. La quarta stagione debutterà ufficialmente il 21 settembre 2023 su Netflix, in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Le foto offrono la possibilità ai fan di poter rivedere alcuni dei volti più iconici della serie, in attesa del suo debutto ufficiale.

Dal suo debutto su Netflix nel 2019, Sex Education ha vinto numerosi premi, incluso l’International Emmy Awards nel 2022 come miglior serie comedy. Nei primi 91 giorni dall’uscita, la terza stagione ha totalizzato ben 66.6 milioni di visualizzazioni. Dopo la lettera ad inizio luglio di Laurie Nunn ovvero la creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie, Netflix ha da poco rilasciato le prime immagini esclusive di quest’ultima stagione.

Asa Butterfield tornerà ad interpretare il protagonista Otis Milburn. Al suo fianco vedremo anche: Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene. Confermati nei rispettivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie,Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel lngs.

Si uniscono al cast in questa stagione finale Dan Levy, vincitore dell’Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt’s Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e modella Jodie Turner Smith e il comico Eshaan Akbar. Tra gli esordienti vedremo anche: Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yanshua.

Di seguito la sinossi della quarta stagione di Sex Education: