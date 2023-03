“Sono ancora vivo”: Roberto Saviano esordirà alla regia del film ispirato alla sua graphic novel

Sarà un film d’animazione a segnare l’esordio alla regia per lo scrittore Roberto Saviano. Lo scrittore partenopeo, noto in tutto il mondo per la sua creatura “Gomorra”, da cui è nata l’omonima serie TV e il film di Matteo Garrone.

Si tratta, dunque, della graphic novel “Sono ancora vivo” che farà approdare lo scrittore al suo esordio filmico, dietro alla macchina da presa. L’ annuncio è stato dato dalla rivista Variety, alla vigilia della presentazione del progetto a Cartoon Movie.

A segnare l’esordio alla regia per Roberto Saviano, sarà, dunque la graphic novel, ispirata proprio ad una parte di vita dello scrittore, realizzata recentemente dallo stesso autore, assieme al disegnatore israeliano Asaf Hanuka, già noto internazionalmente per aver contribuito alla realizzazione del meraviglioso documentario animato del 2008, premiato con l’Oscar, “Valzer con Bashir“, diretto da Ari folmar.

Saviano ha dichiarato la sua volontà di realizzare questo progetto, in una esclusiva intervista a Variety, partendo proprio dalla graphic novel a lui “ispirata”, ovvero quel “Sono ancora vivo” uscito pochissimi anni fa (per l’esattezza nel 2021), proprio con le illustrazioni del celebre disegnatore israeliano.

Il film che segnerà l’esordio alla regia cinematografica per lo scrittore partenopeo, non sarà dunque un live action, ma mantenendosi fedele all’opera di base, sarà un film d’animazione, e sarà dunque un racconto autobiografico che metterà in luce una parte della vita dello stesso Roberto Saviano, per sua stessa ammissione, “condannato a morte” dalla Camorra, costretto a vivere sotto scorta, dall’età di 26 anni, per aver scritto il celebre romanzo Gomorra, nel 2006, attraverso il quale ha denunciato il sistema criminale partenopeo.

Il progetto in questione, come annunciato dallo stesso autore nell’intervista, sarà presentato, assieme ad altri nove candidati, all’Eurimages Co-Production Development Award, a Bordeaux (in Francia), durante il prossimo Cartoon Movie che avrà luogo dal 7 al 9 marzo prossimo.