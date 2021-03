Sonic – il film: annunciato l’inizio della produzione del sequel

Jeff Fowler ha annunciato su Twitter l’inizio della produzione del sequel sul porcospino più amato del mondo “Sonic – Il film”.

“Sonic the Hedgehog 2”: le indiscrezioni sul sequel

È difficile credere che il primo film di “Sonic” sia uscito più di un anno fa, prima che il mondo cadesse completamente nel caos. Ora, il sequel ha dato il via alla produzione e si può solo sperare che sia il segno di cose buone a venire.

Jeff Fowler, che ha diretto il primo film e dirigerà il sequel, ha condiviso tramite Twitter che il primo giorno di produzione è ufficialmente iniziato.

Il nome del sequel in arrivo, come riportato in precedenza da Collider, è semplicemente “Sonic the Hedgehog 2”.

Attualmente, diversi membri del cast torneranno per il sequel, tra cui Ben Schwartz come voce di Sonic, Jim Carrey nel ruolo del Dr. Ivo “Eggman” Robotnik, James Marsden come Tom Wachowski e Tika Sumpter come Maddie Wachowski.

“Sonic the Hedgehog 2” sarà anche la prima volta che il personaggio di Tails sarà visto in tutta la sua gloria sul grande schermo, come rivelato in precedenza dal logo del sequel.

L’aspetto di Tails è stato mostrato alla conclusione del primo film, quindi è inevitabile che abbia un ruolo significativo nel prossimo sequel. Inoltre, la presenza di due code nel logo del sequel indica l’importante ruolo che ricoprirà la volpe a due code compagna di Sonic.

Le grandi aspettative sul sequel

Schwartz aveva anche precedentemente affermato che fosse entusiasta di salire a bordo di un sequel per avere l’opportunità di tornare alla maestà del mondo di Sonic. Probabilmente anche per vedere se riescono a superare i $ 319 milioni che il film ha realizzato in tutto il mondo.

“La mia speranza è che coglieremo l’occasione perché la prima volta è andata così bene, e soprattutto a livello nazionale. Quindi spero che ce la faremo perché ci sono molte più cose che possiamo fare in quel mondo. E so che Jeff sarebbe semplicemente incredibile a dirigerne un altro. Farebbe, semplicemente, un ottimo lavoro.”

Al momento, una data di uscita per “Sonic the Hedgehog 2” non è stata confermata.

Federica Contini

16/03/2021