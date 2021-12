Sonic – Il film 2: on line il trailer

Ben Schwartz e Jim Carrey hanno presentato il trailer del sequel “Sonic – Il film 2” ai The Game Awards giovedì.

Sonic – Il film 2: squadra vincente non si cambia

Dietro la macchina da presa di “Sonic – Il film 2” troviamo nuovamente Jeff Fowler, che ha già diretto il primo capitolo, con una sceneggiatura scritta dagli sceneggiatori originali Pat Casey, Josh MIller e John Whittington. Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara torneranno a produrre con Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller come produttori esecutivi.

Basato sull’amato franchise di videogiochi di Sega, “Sonic – Il film” segue la storia dell’alieno blu più veloce del mondo, celebre personaggio dei videogiochi, con le sembianze di un riccio che tra le sue abilità ha quella di saltare molto in alto ed è dotato di un’energia cinetica che utilizza per i combattimenti.

Il sequel includerà più personaggi dell’universo legato al personaggio, inclusi i compagni Knuckles the Echidna (Idris Elba) e Tails the Fox, che ha la voce della doppiatrice di videogiochi Colleen O’Shaughnessey. Jim Carrey riprenderà il ruolo del genio del male Dr. Robotnik, noto anche come Dr. Eggman. Il secondo film si concentrerà sulla battaglia per gli smeraldi del caos.

Sonic The Hedgehog 2 sarà presentato in anteprima l’8 aprile 2022.

Il successo di Sonic

Nella prima pellicola, Tom Wachowski (James Marsden) del dipartimento di polizia di San Francisco, diventato sceriffo di Green Hills, nel Montanta, va a San Francisco per aiutare l’extraterrestre Sonic, che è riuscito a scappare alla cattura da parte del governo grazie alla sua velocità. L’alieno deve sconfiggere il folle Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey). James Marsden e Tika Sumpter saranno presenti anche nel sequel.

Uscito nelle sale italiane il 13 febbraio 2020, “Sonic – Il film” ha incassato oltre 58 milioni di dollari negli States nel suo weekend di apertura, diventando la migliore apertura nazionale per una proprietà di videogiochi sul grande schermo fino ad oggi. Da allora il film ha incassato quasi 320 milioni di dollari in tutto il mondo.

Roberta Rosella

10/12/2021