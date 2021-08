Sonic 2: Idris Elba interpreterà Knuckles the Echidna nel film

Il prossimo sequel “Sonic 2” vedrà l’attore di “The Suicide Squad”, Idris Elba interpretare il nemico rosso Knuckles the Echidna.

Sonic 2: C’è anche Idris Elba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Idris Elba (@idriselba)

Idris Elba ha condiviso un post attraverso il suo profilo Instagram in cui afferma che interpreterà Knuckles the Echidna nel prossimo “Sonic 2”. Nella didascalia della foto, Elba scrive semplicemente “Knock, knock…..” con gli hashtag #Knuckles e #SonicMovie 2.

Idris Elba ha appena iniziato a recitare in “The Suicide Squad” di James Gunn e “Concrete Cowboys” di Netflix e presto potremo vederlo anche nel western dello stesso streamer “The Harder They Come”, in uscita a novembre. Intanto ha anche terminato le riprese di “Three Thousand Years of Longing” dal regista di “Mad Max: Fury Road” George Miller con Tilda Swinton.

Indiscrezioni e trama del film

Mentre il primo film suggeriva che un sequel avrebbe visto apparire Tails, sembra proprio che questo si unisca a Sonic nel secondo film. Rimane ancora un mistero chi interpreterà Miles “Tails” Prower nel sequel. Anche Ben Schwartz tornerà a doppiare Sonic the Hedgehog nel sequel, mentre James Marsden e Tika Sumpter riprenderanno i loro ruoli, così come Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik. Come per il primo film, Jeff Fowler dirigerà la sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller.

Come riportato in precedenza, secondo la descrizione della trama, “Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, quando il Dr. Robotnik torna, questa volta. con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che abbia il potere di costruire e distruggere civiltà. Sonic si allea con il suo aiutante, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.”

L’uscita di “Sonic 2” è attualmente prevista per l’8 aprile 2022.

Francesca Reale

11/08/2021