Somebody That I Used to Know: Dave Franco dirigerà la sua Rom-Com per Amazon Studios

La sceneggiatura e il cast del film

Dave Franco dirigerà una commedia romantica Amazon Original intitolata “Somebody That I Used to Know”. Il film originale è stato scritto da Franco e Alison Brie . Non è la prima volta che marito e moglie lavorano insieme a un film. Entrambi hanno interpretato personaggi in “The Lego Movie”, oltre a recitare insieme in “The Disaster Artist” e “The Little Hours”. Inoltre, nel debutto alla regia di Franco in “The Rental”, Brie ha recitato e ricevuto recensioni entusiastiche e un incredibile successo al botteghino. Oltre al lavoro di co-sceneggiare del film, Brie è anche destinata a recitare al fianco di Jay Ellis e Kiersey Clemons. Il film dovrebbe essere rilasciato nel 2022, e sarà un’esclusiva mondiale di Amazon.

La storia seguirà una maniaca del lavoro di nome Ally (interpretata da Brie) che fa un viaggio di ritorno nella sua città natale e incontra il suo ex fidanzato Sean (interpretato da Ellis). I due iniziano a rivivere storie del loro passato e Ally inizia a contemplare le sue scelte di vita e la persona che è diventata. Ally in seguito incontra una donna più giovane di nome Cassidy (interpretata da Clemons) che le ricorda stranamente la persona che era una volta.

Dave Franco commenta “Somebody that I used to Know”

“Io e Alison amiamo le commedie romantiche e ci siamo ispirati ai classici degli anni ’80 e ’90”, e ha poi aggiunto: “Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Jay e Kiersey, che sono entrambi artisti estremamente naturali, capaci di portare leggerezza e dramma in egual misura. E siamo così grati di aver collaborato con Amazon Studios, che sono stati incredibilmente di supporto nell’aiutare a dare vita a questo progetto“.

All’inizio di quest’anno, Franco ha rivelato che il film sarebbe una “versione elevata di una commedia romantica” ispirata a classici come Harry ti presento Sally. In un’intervista a Discussing Film , Franco ha dichiarato:

“Vogliamo realizzare una versione più intelligente ed elevata di una commedia romantica. Ci siamo ispirati a classici come Harry ti presento Sally, Sleepless in Seattle e Pretty Woman, che sono tutti film radicati, in cui la recitazione è davvero forte e sono tutti girati come drammi.. Ci stavamo solo chiedendo perché le persone non si avvicinano davvero al genere da quel punto di vista più intelligente in questi giorni, ed è quello che abbiamo cercato di ottenere con questa sceneggiatura”.

Francesca Reale

31/08/2021