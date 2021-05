Solos: il primo trailer della serie originale Amazon

E’ in arrivo su Amazon Prime una nuova serie originale “Solos”. Lo streamer ha rilasciato il primo trailer della serie che sarà disponibile a metà maggio.

Il trailer della serie Amazon “Solos”

Amazon ha rilasciato il primo trailer per la serie antologica costellata di star “Solos”, che sarà presentato in anteprima il 21 maggio. Il filmato non fornisce molti dettagli sulla trama, ma il cast che è stato unito per realizzarlo è assolutamente spettacolare.

La storia ruota attorno sette persoe che si connettono tra loro attraverso esperienze condivise, che incorporeranno viaggi nel tempo, intelligenza artificiale, case intelligenti, trapianti di memoria e molto altro ancora. Secondo la sinossi ufficiale dello streamer, “Solos” è incentrato su ciò che significa essere umani, che è un obiettivo elevato e altamente esistenziale per un’antologia divisa in sette parti, ma basato su immagini fantastiche ed emozioni travolgenti.

Cast e produzione

Nella serie si avvicenderanno leggende dello schermo, i vincitrici di Oscar Morgan Freeman e Helen Mirren sono affiancate dalla collega premio Oscar Anne Hathaway e dalla tre volte vincitrice di un Emmy Uzo Aduba. Poi c’è Constance Wu, che ha ottenuto il maggior successo con “Crazy Rich Asians” e “Hustlers”, Nicole Beharie di “Sleepy Hollow”, e protagonista fenomenale nel dramma “Miss Juneteenth”. E poi, il sempre affidabile e versatile Dan Stevens, insieme allo stesso re dello streaming Anthony Mackie, che quest’anno è stato protagonista nella serie Disney + “Marvel The Falcon and the Winter Soldier” e nella serie orginale Netflix “Outside the Wire”.

Il creatore di “Hunters” David Weil ha sviluppato “Solos” e funge da showrunner, ma anche come regista. Infatti la serie segna il suo debutto dietro la telecamera co la direzione di tre dei sette episodi. Anche Sam Taylor-Johnson (“Cinquanta sfumature di grigio”, “Nowhere Boy”) dirigerà un episodio. Weil in ogni caso è accreditato come l’autore della maggior parte della serie.

Francesca Reale

11/05/2021