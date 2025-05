Sognando ballando: la semifinale porta tutti in finale, ma i veri protagonisti sono altri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La semifinale di Sognando Ballando con le Stelle ha riservato sorprese e colpi di scena, portando tutti gli otto aspiranti maestri a conquistare un posto in finale. Tra di loro, spiccano Yuri Orlando e Janiya Mami, che si presenteranno alla finale con un vantaggio di 10 punti. La puntata ha visto esibizioni emozionanti, accompagnate da ospiti musicali di spicco, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente. Ecco un resoconto dettagliato di quanto accaduto durante la serata.

La gara e le esibizioni musicali

La serata è iniziata con Valentina Fiorini e Nikita Perotti, che hanno ballato un merengue sulle note dei The Kolors. I giudici hanno subito notato la crescita della ballerina, con Zazzaroni che ha commentato: “Valentina ti ho vista molto più alta”. Anche la Smith ha elogiato la sua ritmica, mentre Mariotto ha sottolineato la sua capacità di allungare le gambe, definendola capace di “volare”.

A seguire, Aly Z ha danzato un tango con Moreno Porcu, accompagnati dalla voce di Marcella Bella. Carolyn ha espresso dubbi sulla stabilità della ballerina, mentre Ivan ha affermato che non le manca nulla. Selvaggia ha criticato la ballerina per aver lasciato lo studio subito dopo l’esibizione, ma Aly ha giustificato il suo comportamento con un aneddoto personale riguardante un pasto.

Hugo Nordström ha ballato un moderno con Giada Lini, cantato da Noemi. Mariotto ha espresso confusione, affermando di non aver ancora visto il potenziale del ballerino, mentre Zazzaroni ha notato un notevole miglioramento. La Lucarelli ha invece dichiarato di vederlo più come un amico che come un maestro.

Nel mentre, Sal Da Vinci ha animato l’esibizione di Chiquito con Anastasia Kuzmina, che ha danzato una rumba. Carolyn ha mostrato meno entusiasmo rispetto alla scorsa puntata, mentre Ivan ha descritto l’esibizione come “strana”. Durante i giudizi, Chiquito ha avuto un acceso scambio di opinioni con Guillermo, il quale ha espresso preferenze per altri ballerini.

Yuri Orlando ha poi ballato un moderno con Alessandra Tripoli, con Francesca Michielin come ospite. La Lucarelli ha affermato che per lei è una conferma, mentre Mariotto ha apprezzato il suo stile. La Smith ha dichiarato che Yuri è già un maestro d’eccellenza.

Janiya Mami ha scelto di esibirsi con Filippo Zara in uno slowfox sulle note di “Settembre”. Ivan ha notato la sua positività, mentre Fabio ha elogiato la sua calma ed eleganza. Selvaggia ha descritto la ballerina come dotata di una “bellezza enigmatica”.

Francesco Gabbani ha cantato mentre Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia hanno ballato un valzer. La Smith ha criticato il fatto che una professionista andasse fuori tempo, e anche Zazzaroni ha espresso insoddisfazione. Mariotto ha chiuso il dibattito affermando che non è stata una performance convincente.

Infine, Rocco Hunt ha intrattenuto il pubblico mentre Mario Cecinati ha chiuso la gara ballando salsa con Veera Kinnunen. Ivan ha dichiarato che Mario è stato il migliore, mentre Fabio ha chiesto un punteggio più alto. Selvaggia ha smorzato gli entusiasmi, definendo l’esibizione “un po’ cringe”.

I voti dei giurati e la classifica finale

I giudici hanno espresso i loro voti, con Zazzaroni, Canino, Smith, Lucarelli e Mariotto che hanno valutato le esibizioni. La classifica finale ha visto Janiya Mami in testa con 50 punti, seguita da Hugo Nordström e Yuri Orlando con 45 punti, Chiquito con 40 punti, Mario Cecinati con 35 punti, Valentina Fiorini con 30 punti, Aly Z con 20 punti e Vanessa Lacedonia con 10 punti.

La somma dei voti dei giurati ha determinato la classifica tecnica della semifinale, con Janiya Mami che si è distinta per la sua performance. Il mix tra la classifica tecnica e il voto social ha decretato i vincitori della serata, Yuri Orlando e Janiya Mami, che si presenteranno alla finale con un vantaggio di 10 punti.

Gli abbinamenti per la finale

La finale, prevista per venerdì 30 maggio, vedrà gli aspiranti maestri esibirsi in coppia con personaggi famosi. Gli abbinamenti sono stati ufficializzati e includono Yuri Orlando con Federica Pellegrini, Hugo Nordström con Federica Nargi, Mario Cecinati con Bianca Guaccero, Chiquito con Wanda Nara, Aly Z con Tommaso Marini, Valentina Fiorini con Francesco Paolantoni e Janiya Mami con Gabriel Garko.

Ospiti speciali e celebrazioni

La semifinale di Sognando Ballando ha anche celebrato i 20 anni di Ballando con le Stelle, con la partecipazione di ex concorrenti. Luca Barbareschi e Paola Ferrari sono tornati in pista, seppur senza ballare, per rendere omaggio a questo importante traguardo. La serata ha rappresentato non solo una competizione, ma anche una celebrazione della danza e dello spettacolo, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera festosa e di grande emozione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!