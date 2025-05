Sognando Ballando: La Prima Puntata Tra Successi e Eliminazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attenzione è alta per la nuova edizione del talent show Sognando Ballando con le Stelle, trasmesso su Rai 1. La prima puntata ha visto una serie di esibizioni emozionanti e giudizi severi da parte della giuria. Tra i partecipanti, alcuni hanno brillato, mentre altri hanno dovuto affrontare l’amara realtà dell’eliminazione. La competizione si fa intensa e i concorrenti sono pronti a dare il massimo per conquistare un posto nel cast della ventesima edizione.

I cavalli di battaglia degli aspiranti maestri

La serata è iniziata con le esibizioni dei concorrenti, che hanno presentato i loro cavalli di battaglia. Valentina Fiorini, accompagnata da Nikita Perotti, ha aperto le danze con un boogie. La sua storia personale, segnata da difficoltà economiche e un casting del marito non andato a buon fine, ha colpito il pubblico. I giudici hanno espresso pareri contrastanti: mentre la Smith e Zazzaroni hanno visto in lei il potenziale per diventare maestra, Canino ha sollevato dubbi sulla sua capacità di affrontare imprevisti. La Lucarelli, invece, ha criticato la sua performance, paragonandola ad altre concorrenti già viste in passato.

Dopo la sua esibizione, la giuria ha votato, assegnandole 20 punti, grazie ai sì di Zazzaroni e Smith. Valentina dovrà affrontare una nuova sfida la prossima settimana, ballando moderno sulle note de “La cura per me” di Giorgia.

Il secondo concorrente, Yuri Orlando, ha eseguito una rumba con Alessandra Tripoli. I giudici hanno elogiato la sua performance, con Matano che lo ha definito “il candidato perfetto”. Tuttavia, Selvaggia ha notato che Yuri ha oscurato la sua partner, mentre Guillermo ha criticato la mancanza di originalità nella performance. Con 30 punti, Yuri dovrà ballare salsa e reggaeton nella prossima puntata.

Vanessa Lacedonia: La regina della serata

Vanessa Lacedonia ha portato sul palco la sua esperienza, fresca di vittoria nel campionato mondiale di salsa. Insieme a Carlo Aloia, ha eseguito una performance che ha entusiasmato il pubblico, portando a una standing ovation. Carolyn ha elogiato la sua energia, mentre Ivan ha notato che sembra già una maestra. Nonostante l’entusiasmo generale, Guillermo è stato l’unico a esprimere un parere negativo. Con 40 punti, Vanessa si prepara a ballare samba nella prossima puntata.

Mario Cecinati, originario di Bari, ha presentato un tango con Veera Kinnunen. I giudici hanno notato la sua energia, ma anche la necessità di migliorare la confidenza con la pista. Con 20 punti, Mario dovrà cimentarsi nel ballo moderno con “Incoscienti giovani” di Achille Lauro la settimana successiva.

La performance di Yoyo Flow e altri concorrenti

Yoyo Flow ha presentato una salsa con Rebecca Gabrielli, ma ha ricevuto critiche dalla giuria. Guillermo ha messo in dubbio la sua capacità di adattarsi ad altri stili, mentre Selvaggia ha bocciato la sua esibizione. Con soli 20 punti, Yoyo dovrà affrontare un tango argentino nella prossima puntata.

Hugo Nordström, concorrente svedese, ha incantato la giuria con un valzer freestyle. Mariotto ha apprezzato la sua presenza scenica, mentre Canino ha sottolineato il suo potenziale come insegnante. Con 40 punti, Hugo si prepara a ballare reggaeton la prossima settimana.

Eleonora Riccardi ha cercato di distinguersi con una rumba, ma ha ricevuto critiche per la sua drammaticità. Nonostante ciò, ha ottenuto 20 punti, grazie ai voti di Carolyn e Selvaggia. La settimana prossima, Eleonora dovrà esibirsi in un charleston.

La classifica finale e gli ospiti speciali

La competizione ha visto Janiya Mami, proveniente dal Kazakistan, ottenere il punteggio massimo di 50 punti grazie a una performance di tango che ha colpito i giudici. La sua esibizione è stata considerata la migliore della serata. Aly Z ha chiuso la serata con una performance di reggaeton, ma ha ricevuto solo 20 punti.

La classifica finale ha visto Vanessa Lacedonia trionfare, mentre Yoyo Flow è stato eliminato. La puntata ha anche celebrato i vent’anni del programma, con la partecipazione di ex concorrenti come Hoara Borselli e Federica Pellegrini, che hanno danzato con i loro partner storici.

La prossima settimana promette di essere altrettanto emozionante, con nuove sfide e performance da parte dei concorrenti, pronti a conquistare il pubblico e la giuria.

