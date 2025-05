Sognando… Ballando con le Stelle: un bilancio tra successi e sfide nel palinsesto televisivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’ultimo spin-off di “Ballando con le Stelle”, intitolato “Sognando… Ballando con le Stelle”, ha celebrato i vent’anni del noto programma di danza, affrontando però una programmazione complessa. Nonostante le difficoltà, lo show ha saputo attrarre l’attenzione del pubblico, con momenti di grande successo e alcune critiche. In questo articolo, analizziamo i punti salienti di questa edizione, evidenziando i protagonisti e le situazioni che hanno caratterizzato le quattro puntate.

Milly Carlucci: la conduttrice inossidabile

Milly Carlucci, storica conduttrice del programma, ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza. Soprannominata “Generalessa”, ha affrontato con determinazione le sfide legate alla programmazione, come l’inizio della seconda puntata quasi a mezzanotte. Nonostante le lamentele di alcuni ex partecipanti riguardo alla loro assenza nel cast, Carlucci ha mantenuto il controllo, gestendo con eleganza le polemiche e continuando a condurre lo show con professionalità.

Tuttavia, dal punto di vista degli ascolti, “Sognando… Ballando con le Stelle” non ha raggiunto i risultati sperati, non replicando il successo del format originale. La conduttrice ha comunque considerato gli ascolti come un “miracolo”, soprattutto in un periodo segnato dalla scomparsa di Papa Francesco e dal successivo Conclave, eventi che hanno influenzato l’attenzione del pubblico.

L’ospitata di Francesco Totti: aspettative deluse

Un momento atteso della trasmissione è stata l’ospitata di Francesco Totti, che ha suscitato grandi aspettative tra i fan. Tuttavia, il suo intervento è stato piuttosto sobrio e non ha soddisfatto le attese di chi sperava in rivelazioni più personali. Totti, noto per il suo riserbo, ha firmato un contratto per partecipare, ma la sua presenza non ha portato il clamore sperato. Molti si sono chiesti se sarebbe stato interessante vederlo competere nel programma, un’idea che Milly Carlucci ha già esplorato in altre occasioni.

Chiquito: il nuovo maestro di Ballando

Tra i momenti positivi di questa edizione, spicca la vittoria di Chiquito, il ballerino cubano che è diventato il nuovo maestro di “Ballando con le Stelle”. La sua esibizione sulle note di “Conga” ha colpito la giuria e il pubblico, portandolo a vincere il titolo. Chiquito ha condiviso il palco con Wanda Nara, una delle concorrenti storiche del programma, la quale ha già trionfato in passato. La giuria, composta da nomi noti come Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni, ha riconosciuto il talento di Chiquito, contribuendo al suo successo.

Wanda Nara: un ritorno controverso

Wanda Nara ha fatto il suo ritorno nel programma in un momento particolarmente delicato della sua vita personale, segnato dalla separazione da Mauro Icardi. La sua partecipazione è stata caratterizzata da polemiche, in particolare riguardo alla sua affermazione che Icardi le avrebbe “rubato” la coppa vinta in precedenza. La sua esibizione di samba con Chiquito non ha brillato come sperato, lasciando l’impressione che si fosse concentrata più sulla sua immagine pubblica che sulla performance stessa.

La giuria: un elemento costante di successo

Infine, la giuria di “Ballando con le Stelle” ha mantenuto la sua composizione storica, con Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Questi giudici hanno contribuito a creare l’atmosfera unica del programma, con le loro battute e commenti incisivi. La loro presenza è stata fondamentale per il successo dello show, rendendoli parte integrante dell’esperienza di “Sognando… Ballando con le Stelle”.

In sintesi, l’edizione di “Sognando… Ballando con le Stelle” ha offerto momenti di grande intrattenimento, ma ha anche dovuto affrontare sfide significative. La resilienza di Milly Carlucci, le aspettative su Francesco Totti, il trionfo di Chiquito e il controverso ritorno di Wanda Nara sono solo alcuni degli elementi che hanno caratterizzato questa stagione.

