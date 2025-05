Possibile ritorno di Barbara D’Urso in Rai: la conduttrice potrebbe avere un programma pomeridiano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai sta esplorando la possibilità di riportare Barbara D’Urso nel proprio palinsesto, dopo la sua uscita da Mediaset avvenuta nel dicembre 2023. L’idea sarebbe quella di affidarle un programma pomeridiano infrasettimanale, con l’obiettivo di rinvigorire gli ascolti nella fascia oraria che ha visto un calo di audience. La conduttrice, nota per la sua lunga carriera e la sua capacità di attrarre il pubblico, potrebbe quindi tornare a occupare un ruolo di rilievo nel panorama televisivo italiano.

Barbara D’Urso e il suo possibile ritorno in Rai

Dopo un lungo periodo trascorso a Mediaset, dove ha guidato programmi di successo come “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso potrebbe tornare a far parte della Rai. Secondo fonti vicine all’azienda, la conduttrice sarebbe in fase di valutazione per un nuovo programma pomeridiano, simile a quelli che ha già condotto in passato. Questa scelta è vista come un tentativo della Rai di risollevare gli ascolti pomeridiani, un segmento che ha mostrato segni di difficoltà negli ultimi tempi. La Rai, consapevole della popolarità di D’Urso, potrebbe sfruttare la sua esperienza per attrarre nuovamente il pubblico.

Inizialmente, si era parlato di un possibile coinvolgimento della D’Urso in un programma di prima serata, ma questa opzione sembra essere stata messa da parte. L’idea di un programma pomeridiano potrebbe rivelarsi più strategica, permettendo alla conduttrice di tornare in televisione in un contesto che le è familiare e dove ha già dimostrato di avere successo.

Mara Venier confermata alla conduzione di ‘Domenica In’

In un contesto di cambiamenti e rinnovamenti, un’altra notizia importante riguarda Mara Venier, che continuerà a condurre “Domenica In”. Nonostante le voci che circolavano su un possibile avvicendamento con Massimo Giletti, la Rai ha ufficialmente smentito tali indiscrezioni. Venier, figura storica della televisione italiana, rimarrà quindi al timone del programma domenicale, consolidando la sua presenza nel palinsesto della Rai. La conferma della sua conduzione rappresenta una stabilità in un periodo di incertezze e cambiamenti.

La presenza di Venier è considerata un valore aggiunto per il programma, che continua a riscuotere un buon successo di ascolti. La Rai, quindi, punta su di lei per mantenere l’appeal del programma e attrarre un pubblico affezionato.

Le strategie della Rai per il futuro

La Rai sta attuando una serie di strategie per rinnovare la propria offerta televisiva e affrontare le sfide del mercato. L’eventuale ingresso di Barbara D’Urso nel palinsesto rappresenterebbe una delle mosse significative in questa direzione. L’azienda è attualmente impegnata a valutare diverse opzioni per migliorare gli ascolti e rispondere alle esigenze del pubblico.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a nuovi programmi o cambiamenti radicali nel palinsesto. Tuttavia, l’attenzione verso figure come D’Urso e la conferma di conduttori affermati come Venier dimostrano un intento chiaro da parte della Rai di mantenere alta la qualità dei contenuti offerti. L’azienda continua a lavorare per proporre programmi che possano attrarre e coinvolgere il pubblico, cercando di adattarsi ai cambiamenti delle abitudini di visione.

