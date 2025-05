Sognando… ballando con le stelle: polemiche e critiche per il nuovo spin-off

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il debutto di “Sognando… Ballando con le stelle” ha riacceso le polemiche che accompagnano tradizionalmente il noto talent show di Rai Uno. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, ha subito attirato l’attenzione del pubblico e dei social media, dove non sono mancate le critiche, in particolare nei confronti della giuria e di Guillermo Mariotto, tornato al suo posto dopo le controversie dello scorso dicembre. Ma quali sono state le motivazioni che hanno scatenato le reazioni del pubblico?

La giuria e le scelte discutibili

Il format di “Sognando… Ballando con le stelle” prevede che i concorrenti, aspiranti ballerini, si esibiscano in coppia con professionisti del settore, garantendo così un livello di competenza elevato. Tuttavia, la conferma della giuria storica ha sollevato dubbi tra gli spettatori. Milly Carlucci ha scelto di mantenere in blocco i membri della giuria, composta da figure come Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, con l’unica eccezione di Carolyn Smith. Questa scelta ha portato a una serie di critiche, poiché molti ritengono che per un programma di danza sia necessario avere giurati con una formazione tecnica specifica.

La giuria, pur avendo un ruolo importante, non ha il potere assoluto sui risultati, poiché il voto del pubblico pesa per il 50%. Questo aspetto ha alimentato ulteriormente il dibattito, con molti spettatori che si sono chiesti se la composizione della giuria fosse adeguata a valutare le performance di ballerini professionisti.

Le dichiarazioni controverse di Guillermo Mariotto

Durante la prima puntata, Guillermo Mariotto ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni riguardanti la coppia formata da Valentina Fiori e Nikita Perotti. Commentando l’esibizione, Mariotto ha affermato: “A Ballando già ne abbiamo due come lei , Sofia e Kuzmina. Quindi una terza ci serve veramente…”. Queste parole hanno immediatamente suscitato malcontento tra il pubblico presente in studio, che ha reagito con rumori di disapprovazione.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere, con molti utenti che hanno criticato Mariotto, definendolo “sempre il solito” e suggerendo agli autori del programma e a Milly Carlucci di considerare un suo possibile rimpiazzo. La situazione ha messo in evidenza come le parole di un giurato possano influenzare l’atmosfera di una trasmissione e il modo in cui il pubblico percepisce i concorrenti.

Le aspettative del pubblico e il futuro del programma

Con l’inizio di “Sognando… Ballando con le stelle”, le aspettative del pubblico sono elevate. Gli spettatori si attendono non solo esibizioni di alto livello, ma anche una giuria in grado di fornire valutazioni competenti e costruttive. Le polemiche iniziali potrebbero influenzare il seguito del programma, portando a una riflessione su come gestire le dinamiche tra giuria e concorrenti.

In un contesto in cui la danza è al centro dell’attenzione, è fondamentale che il programma riesca a mantenere un equilibrio tra intrattenimento e professionalità. Le scelte fatte da Milly Carlucci e dalla produzione potrebbero rivelarsi decisive per il successo della trasmissione e per la sua accoglienza da parte del pubblico. Con il proseguire delle puntate, sarà interessante osservare come si evolveranno le dinamiche tra giuria e concorrenti e se le critiche attuali porteranno a cambiamenti significativi nel format.

