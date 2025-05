Sognando ballando con le stelle: Milly Carlucci rivela le coppie e una frecciatina a Wanda Nara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, nel pomeriggio di Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di “La Volta Buona”, durante la quale Caterina Balivo ha avuto un collegamento con Milly Carlucci. L’occasione è stata quella di presentare in anteprima le coppie che parteciperanno allo spin-off “Sognando Ballando Con Le Stelle“, in partenza questo venerdì. Tra i nomi annunciati, spicca quello di Wanda Nara, vincitrice dell’edizione 2023 del programma, ma non sono mancati momenti di tensione, come una frecciatina lanciata da Rossella Erra, che ha sollevato un intervento immediato da parte di Milly Carlucci.

La presentazione delle coppie e gli ospiti attesi

Nel corso della puntata, Milly Carlucci ha svelato i nomi delle coppie che si esibiranno nel nuovo spin-off. Tra i partecipanti, oltre a Wanda Nara, ci saranno anche volti noti come Gabriel Garko, Federica Pellegrini e il Principe Emanuele Filiberto. Caterina Balivo ha introdotto il tema dello show, anticipando che il pubblico potrà aspettarsi esibizioni emozionanti e momenti di grande intrattenimento.

Milly ha anche menzionato la presenza di Francesco Totti, un nome che ha suscitato grande interesse tra i telespettatori. La conduttrice ha descritto il format come un’opportunità per rivedere ex protagonisti del programma, creando un mix di nostalgia e novità. La rivelazione delle coppie ha generato un’atmosfera di attesa, con il pubblico curioso di scoprire come si comporteranno i partecipanti in pista.

La frecciatina di Rossella Erra a Wanda Nara

Durante il collegamento, Rossella Erra, presente in studio come membro della tribuna del popolo, ha mostrato un’espressione che non è passata inosservata a Caterina Balivo. La conduttrice ha colto l’occasione per chiedere a Rossella quali fossero i suoi sentimenti nei confronti del cast. Sebbene Erra abbia affermato di apprezzare tutti, ha espresso dubbi sulla sincerità di Wanda Nara, insinuando che l’argentina non fosse sempre stata trasparente durante la sua partecipazione a “Ballando Con Le Stelle“.

Il riferimento di Rossella riguardava la situazione sentimentale di Wanda con Mauro Icardi, un tema che ha sollevato polemiche e discussioni nel corso degli anni. La frecciatina ha creato un momento di tensione, ma sia Caterina Balivo che Milly Carlucci hanno prontamente difeso Nara. Caterina ha sottolineato come la famiglia di Wanda, compreso il marito e i figli, fosse presente nel programma, mentre Milly ha ricordato che la vita è in continua evoluzione e che le circostanze possono cambiare.

La difesa di Milly Carlucci e Caterina Balivo

Le reazioni di Caterina Balivo e Milly Carlucci hanno dimostrato un forte sostegno nei confronti di Wanda Nara. Caterina ha evidenziato l’importanza della presenza della famiglia di Wanda nel contesto del programma, suggerendo che ciò potesse contribuire a una maggiore autenticità. Milly Carlucci, dal canto suo, ha fatto notare come le persone possano attraversare fasi diverse nella loro vita, e che è fondamentale non giudicare senza conoscere appieno le circostanze.

Questo scambio di opinioni ha messo in luce non solo le dinamiche interne al programma, ma anche le relazioni tra i partecipanti e il pubblico. La difesa di Nara da parte delle conduttrici ha evidenziato un aspetto importante della trasmissione: il rispetto per le storie personali e le esperienze di vita dei concorrenti. Con l’avvio imminente di “Sognando Ballando Con Le Stelle“, l’attenzione si concentra ora sulle performance e sulle emozioni che i partecipanti porteranno sul palco.

