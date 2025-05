Sognando…Ballando con le Stelle: le coppie finaliste pronte per la grande sfida

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La semifinale di Sognando…Ballando con le Stelle ha svelato le coppie che si contenderanno la vittoria nella finale di venerdì 30 maggio. Questo dancing show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, celebra i suoi 20 anni di successi e si prepara a un epilogo ricco di emozioni e sorprese. Scopriamo insieme i dettagli delle coppie finaliste e cosa ci aspetta nell’ultima puntata.

Le coppie in gara per la finale

La semifinale, andata in onda il 23 maggio, ha visto la partecipazione di otto coppie pronte a sfidarsi per il titolo di vincitore. Oltre alla gloria del primo posto, c’è in palio anche l’opportunità per uno dei ballerini professionisti di diventare il maestro della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tra le coppie che si esibiranno nella finale ci sono Janiya e Filippo, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yuri e Alessandra Tripoli, Hugo e Giada Lini, Valentina e Nikita Perotti, Mario e Veera Kinnunen, Aly-Z e Moreno Porcu, e infine Vanessa e Carlo Aloia.

Durante la semifinale, è emerso che Yuri e Janiya hanno ottenuto un bonus che li porterà direttamente alla finale, senza alcuna eliminazione. Questo ha aggiunto un ulteriore elemento di suspense e attesa per il pubblico, che potrà vedere in azione queste coppie in una competizione che promette di essere avvincente.

Le sorprese della finale

Milly Carlucci ha rivelato che la finale non sarà solo una semplice competizione tra le coppie, ma anche un’opportunità per i ballerini professionisti di esibirsi con nuovi partner. Ogni ballerino avrà l’occasione di ballare con un ex concorrente, creando così nuove dinamiche e sorprendenti abbinamenti. Questo approccio mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico e a rendere l’evento ancora più emozionante.

Gli abbinamenti per la finale sono stati annunciati durante la semifinale e includono nomi noti del panorama dello spettacolo. Yuri ballerà con Federica Pellegrini, mentre Hugo sarà affiancato da Federica Nargi. Mario danzerà con Bianca Guaccero, e Chiquito avrà come partner Wanda Nara. Vanessa si esibirà con Massimiliano Ossini, Aly-Z con Tommaso Marini, Valentina con Francesco Paolantoni e Janiya con Gabriel Garko. Questi abbinamenti promettono di portare sul palco performance uniche e coinvolgenti, arricchendo ulteriormente l’esperienza per il pubblico.

L’attesa per la finale

Con l’avvicinarsi della finale di Sognando…Ballando con le Stelle, l’attesa cresce tra i fan del programma. La combinazione di talenti, emozioni e sorprese rende questo evento un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza e dello spettacolo. La finale di venerdì 30 maggio si preannuncia come un grande show, dove le coppie finaliste daranno il massimo per conquistare il titolo e il riconoscimento come migliori ballerini dell’edizione speciale.

La celebrazione dei 20 anni di Sognando…Ballando con le Stelle non è solo un tributo alla storia del programma, ma anche un’opportunità per scoprire nuovi talenti e assistere a performance indimenticabili. Con le coppie pronte a scendere in pista e i ballerini professionisti che si esibiranno con nuovi partner, il pubblico può aspettarsi uno spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena.

