Sognando… ballando con le stelle: la semifinale del 23 maggio 2025 tra emozioni e polemiche

Il programma “Ballando con le Stelle” festeggia vent’anni di successi con uno spin-off dedicato, intitolato “Sognando… Ballando con le Stelle”. La semifinale, andata in onda il 23 maggio 2025, ha visto esibirsi diversi concorrenti e artisti, tra cui momenti di grande emozione e qualche polemica. Scopriamo insieme i dettagli di questa serata speciale.

Valentina Fiorini: una performance da dieci

La semifinale ha avuto inizio con l’esibizione di Valentina Fiorini, che ha affrontato con coraggio le critiche ricevute riguardo alla sua altezza. Prima di ballare, ha espresso il suo disappunto per i commenti non costruttivi ricevuti: “Non sono commenti costruttivi ed è una cosa che mi dà rabbia”. Nonostante le difficoltà, Valentina ha dimostrato di essere all’altezza del programma, esibendosi in una performance ricca di acrobazie e movimenti veloci. La giuria ha riconosciuto il suo talento, assegnandole un punteggio di 10, un chiaro segno di approvazione per la sua determinazione e abilità.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero: un look coordinato

Tra il pubblico, i vincitori della scorsa edizione, Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, hanno fatto la loro apparizione. I due, vestiti in coordinato con un elegante completo marrone gessato, hanno attirato l’attenzione non solo per il loro look, ma anche per la loro evidente affinità. La loro breve presenza ha suscitato commenti tra i fan, che si sono chiesti se l’outfit abbinato fosse eccessivo. Nonostante il tempo limitato a disposizione, la coppia ha dimostrato di essere ancora molto affiatata.

Aly Z: emozioni e gaffe in palcoscenico

Aly Z, concorrente di “Sognando… Ballando con le Stelle”, ha condiviso la sua storia personale durante la semifinale. Ha parlato delle sfide affrontate nella sua vita, in particolare del rapporto difficile con sua madre e della sua crescita personale dopo la sua scomparsa. La sua esibizione è stata intensa e carica di emozione, ma un momento di leggerezza è emerso quando, dopo aver ballato, ha fatto una gaffe divertente riguardo a un pasto appena consumato, lasciando Milly Carlucci visibilmente sorpresa. Questo episodio ha aggiunto un tocco di umorismo alla serata, dimostrando che anche nei momenti di tensione c’è spazio per la leggerezza.

Marcella Bella: un inconveniente sul palco

Durante la semifinale, Marcella Bella ha dovuto affrontare un imprevisto tecnico. Durante la sua esibizione, il microfono non era pronto per il cambio di posizione previsto, costringendo l’artista a cantare in playback. Questo inconveniente ha suscitato qualche commento tra il pubblico, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla preparazione tecnica durante le esibizioni dal vivo.

Milly Carlucci: risposte alle critiche

La conduttrice Milly Carlucci ha colto l’occasione per rispondere alle critiche ricevute riguardo all’assenza di alcuni ex concorrenti nel programma. Durante la semifinale, ha chiarito che non è possibile invitare tutti e che la storia di vent’anni di “Ballando con le Stelle” è complessa e ricca di protagonisti. Le sue parole hanno cercato di mettere a tacere le polemiche, sottolineando l’importanza di celebrare i momenti salienti del programma.

Luca Barbareschi: ricordi e ironia

Luca Barbareschi, ospite speciale della serata, ha condiviso ricordi della sua esperienza nel dancing show. Con un tono ironico, ha lanciato frecciatine alla sua ex moglie Lucrezia Lante della Rovere, facendo riferimento ai ballerini con cui ha danzato. Nonostante le battute, Barbareschi ha espresso ammirazione per il talento della ex moglie, sottolineando il suo successo nel panorama teatrale italiano.

Chiquito: un annuncio emozionante

Chiquito ha rivelato un’importante novità personale prima della sua esibizione: sta per diventare padre. La sua performance di rumba ha trasmesso l’emozione di questo momento speciale. Tuttavia, durante il dibattito con i giurati, ha avuto un acceso scambio di opinioni con Guillermo Mariotto, criticando la sua coerenza nei giudizi. Nonostante le tensioni, il ballerino ha ricevuto un punteggio positivo, dimostrando che la sua esibizione ha colpito la giuria.

Janiya: forza e determinazione

Infine, Janiya ha dimostrato grande resilienza durante la semifinale. Nonostante le difficoltà familiari e la necessità di ballare con un sostituto, ha saputo mantenere la calma e conquistare i giudici. La sua performance è stata apprezzata, e i giurati hanno elogiato la sua capacità di affrontare le avversità con determinazione.

La semifinale di “Sognando… Ballando con le Stelle” ha offerto un mix di emozioni, polemiche e momenti di leggerezza, confermando ancora una volta il fascino di questo programma che continua a intrattenere il pubblico italiano da vent’anni.

