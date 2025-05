Sognando Ballando con le Stelle: il grande ritorno di Milly Carlucci e le emozioni del ventennale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 9 maggio si avvicina e con esso il debutto di “Sognando Ballando con le Stelle“, un evento speciale che celebra il ventennale di uno dei programmi più amati della televisione italiana. Milly Carlucci, storica conduttrice dello show, ha preparato un’edizione ricca di sorprese, con un cast di talenti che promette di incantare il pubblico. Quattro serate di danza, emozioni e colpi di scena sono in arrivo, pronte a far rivivere momenti indimenticabili.

Le coppie protagoniste di Sognando Ballando con le Stelle

Il momento clou della presentazione è stato caratterizzato dall’entusiasmo contagioso di Milly Carlucci, che ha svelato le dieci coppie in gara. La conduttrice ha accolto i partecipanti con un sorriso e una carica che ha acceso l’entusiasmo del pubblico presente in studio. La prima coppia a essere annunciata è stata quella formata da Yuri e Alessandra, seguita da Hugo e Giada. Tra i nomi più attesi spicca Mario, campione del mondo, che si esibirà insieme a Vera. Non è mancato l’applauso scrosciante per Chiquito e Anastasia, accolti con grande calore.

Il viaggio nel mondo della danza continua con Yoyo Flow e Rebecca, una coppia che unisce le radici cubane e siberiane. Altri nomi di spicco includono Eleonora e Luca, Vanessa e Carlo, con quest’ultima che ha già conquistato il titolo di campionessa del mondo due volte. Aly-Z e Moreno completano il gruppo, anche se Moreno ha dovuto affrontare l’assenza di Aly-Z a causa di un virus. Infine, Valentina e Nikita, con la prima che vanta il titolo di campionessa d’Italia, e Janiya con Pasquale, provenienti dal Kazakistan e con una medaglia d’argento mondiale, chiudono la rosa di talenti. Cinque donne e cinque uomini pronti a sfidarsi per un posto nella prossima edizione ufficiale di “Ballando con le Stelle“.

Ospiti illustri e sorprese in arrivo

Uno degli aspetti più affascinanti di “Sognando Ballando con le Stelle” è la sua capacità di mescolare danza e intrattenimento, mantenendo sempre alta l’attenzione del pubblico. Durante la presentazione a “La Volta Buona“, Milly Carlucci ha rivelato alcuni degli ospiti che parteciperanno come “ballerini per una notte”. Tra i nomi più attesi c’è Francesco Totti, che sarà presente nella prima puntata, e la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, seconda classificata nell’edizione 2024 di “Ballando“.

Milly ha anche annunciato il ritorno di Gabriel Garko, che cerca il riscatto dopo un infortunio subito nel 2022. Non è mancata la menzione di Wanda Nara, vincitrice del 2018, la cui presenza ha suscitato qualche commento critico da parte di Rossella Erra. Altri nomi di spicco includono Emanuele Filiberto, vincitore nel 2009, Bianca Guaccero, l’ultima regina della pista, e Iva Zanicchi, nota per la sua personalità travolgente.

Si vocifera anche della possibile partecipazione di Christian De Sica, un altro volto amato dal pubblico, che potrebbe esibirsi in una delle serate future. Con un mix di nostalgia e glamour, “Sognando Ballando con le Stelle” si prepara a regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e sorprese.

