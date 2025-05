Sognando ballando con le stelle: ascolti e novità dalla terza puntata del 23 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Sognando ballando con le stelle” ha debuttato per celebrare il ventesimo anniversario del celebre show di Rai Uno, e per selezionare un nuovo maestro di ballo che si unirà al cast nella prossima stagione. Questo evento ha attirato l’attenzione del pubblico, ma la sfida di mantenere alta l’attenzione degli spettatori in un periodo di forti emozioni e distrazioni è stata evidente. La terza puntata, andata in onda il 23 maggio, ha portato con sé un mix di performance e celebrazioni, ma anche un calo negli ascolti rispetto all’esordio.

Il debutto e le prime impressioni

La prima puntata di “Sognando ballando con le stelle” ha registrato un buon inizio, con 2,4 milioni di spettatori e un share del 16,7%. Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha commentato il risultato come positivo, considerando le circostanze particolari che hanno caratterizzato il periodo, come la scomparsa del Papa e la crescente voglia di uscire nei fine settimana. La Carlucci ha sottolineato l’importanza di prepararsi per la ventesima edizione, affermando che il loro obiettivo è realizzare il sogno di un ballerino che avrà l’opportunità di esibirsi con loro nei prossimi mesi.

La seconda puntata e le difficoltà

La seconda puntata ha affrontato delle difficoltà, principalmente a causa delle coincidenze con le partite di tennis internazionali che hanno visto protagonista Jannik Sinner. Questo ha costretto il programma a slittare di un’ora e mezza, influenzando negativamente gli ascolti. Solo 1,3 milioni di spettatori hanno seguito il programma, con uno share del 15,4%. La sfida di mantenere l’attenzione del pubblico si è rivelata complessa, specialmente in un contesto di forte competizione.

La terza puntata e i protagonisti

Nella terza puntata, andata in onda il 23 maggio, il programma ha visto la partecipazione di otto artisti del Festival di Sanremo 2025, che hanno intrattenuto il pubblico durante le esibizioni delle coppie rimaste in gara. Questa strategia ha portato a un incremento degli ascolti, con 2.116.000 telespettatori e un share del 14,2%. La presenza di volti noti ha sicuramente contribuito a richiamare l’attenzione, ma il calo rispetto al debutto rimane significativo.

Gli abbinamenti per la finale

Per la finale, il programma ha previsto accoppiamenti tra gli otto ballerini in gara e altrettanti VIP, già noti per le loro performance nelle passate edizioni. Tra i nomi che torneranno a calcare la pista ci sono Gabriel Garko, Federica Pellegrini, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Tommaso Marini, Massimiliano Ossini e Wanda Nara. Questi abbinamenti promettono di infiammare la competizione finale, creando attesa tra i fan del programma.

Riepilogo degli ascolti

Ecco un riepilogo degli ascolti delle prime tre puntate di “Sognando ballando con le stelle”:

1^ puntata : 2.407.000 telespettatori, 16,7% di share

: telespettatori, 2^ puntata : 1.351.000 telespettatori, 15,4% di share

: telespettatori, 3^ puntata: 2.116.000 telespettatori, 14,2% di share

Questi dati evidenziano l’andamento del programma, che ha visto un avvio promettente, seguito da un calo e un successivo recupero, seppur non ai livelli iniziali. La sfida per il futuro sarà quella di mantenere l’interesse del pubblico e garantire che la ventesima edizione possa essere all’altezza delle aspettative.

