Smallville: il revival sarà mai realizzato?

Smallville è stata indubbiamente tra le serie più amate tra gli adolescenti a cavallo degli anni ’90 e duemila, ed ancora oggi attendono un ritorno nella località che da il nome alla serie. Ma avverrà mai un revival?

Smallville, il revival di cui non se ne parla

Come mai non si odono rumors in merito, non c’è il profumo di un possibile revival su Smallville?

Sostanzialmente per scoprirne le ragioni, di questa mancanza, non occorre tornare neanche troppo indietro nel tempo, dal momento che solo nel dicembre dello scorso anno Al Gough parlò del possibile reboot di Smallville.

Stando al parere del produttore, non avrebbe avuto alcun senso tornare a scavare in quella direzione poiché, in sostanza, era già stato detto tutto di quell’universo, senza considerare che, ormai, la DC è già fortemente impegnata nel rinnovamento dell’appeal dei propri supereroi, Superman incluso.

Il suo collega Miles Millar ha arricchito le motivazioni di Gough, spiegando che l’attuale contesto del mondo DC non gli potrebbe concedere gli stessi spazi di manovra con cui potevano agire all’epoca, che basò effettivamente parte della sua forza proprio sulle licenze poetiche rispetto ai personaggi dei fumetti e quelli già visti al cinema. Nell’universo di Smallville, infatti, il dinamismo e l’evoluzione dei personaggi erano di primaria importanza, soprattutto per via dell’età anagrafica degli stessi, in larga parte adolescenti.

Smallville in chiave di animazione?

D’altra parte, fin dal non troppo lontano 2018 i produttori di Smallville aprirono a un revival animato che poi venne ufficializzato nel 2021. La serie animata di Smallville, quindi, è molto più di una possibilità.

Stando all’ultimo aggiornamento da parte di Tom Welling sulla serie animata di Smallville ha spiegato che dovrebbe riprendere esattamente da dove ci eravamo lasciati alla fine della Serie TV, ma allo stato attuale il prodotto potrebbe essere in stallo vista l’assenza di novità più recenti.

Come sempre, non resta che attendere ulteriori scenari in merito all’evoluzione dei fatti.