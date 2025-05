Slittamento dell’uscita del biopic su Michael Jackson: nuove tempistiche e dettagli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il biopic dedicato a Michael Jackson, intitolato “Michael” e diretto da Antoine Fuqua, sta attraversando un periodo di attesa che potrebbe prolungare la sua uscita nelle sale cinematografiche. Inizialmente previsto per il 2025, il film potrebbe slittare al 2026, come indicato dalle recenti dichiarazioni del CEO di Lionsgate, Jon Feltheimer. Questo cambiamento di programma ha suscitato l’interesse di fan e addetti ai lavori, che attendono con ansia di vedere la rappresentazione della vita di uno dei più grandi artisti della musica pop.

Il rinvio dell’uscita del biopic

Jon Feltheimer ha comunicato che il biopic su Michael Jackson, atteso da molti, potrebbe non vedere la luce prima del 2026. Durante una call sugli utili del quarto trimestre del 2025, ha affermato: “Siamo entusiasti delle tre ore e mezza di straordinario materiale girato dal produttore Graham King e dal regista Antoine Fuqua. Annunceremo una strategia di uscita definitiva e una data nelle prossime settimane”. Questo annuncio ha fatto emergere la possibilità che il film non venga distribuito prima di aprile 2026, in quanto Lionsgate desidera evitare che l’uscita rientri nell’anno fiscale 2025, il cui termine è fissato al 31 marzo 2026.

La decisione di posticipare l’uscita del film è stata presa per rafforzare il piano di distribuzione previsto per il 2027, il che potrebbe indicare una strategia più ampia da parte della casa di produzione. La divisione del film in due parti è un ulteriore elemento che potrebbe influenzare le tempistiche di uscita e la pianificazione della promozione.

Contenziosi legali e revisione della sceneggiatura

Un altro fattore che ha contribuito al rinvio del biopic è legato a contenziosi legali che hanno rallentato la produzione. Il film ha dovuto affrontare una revisione a causa di una clausola presente nell’accordo legale tra Michael Jackson e i suoi accusatori. Nel 1993, il cantante fu accusato di abusi sessuali su Jordan Chandler, un tredicenne. Jackson raggiunse un accordo extragiudiziale con la famiglia del giovane, che ammontava a circa 25 milioni di dollari. Tuttavia, nell’accordo era incluso un divieto assoluto di rappresentare la vicenda in qualsiasi forma cinematografica.

Nella sceneggiatura scritta da John Logan, era previsto un riferimento a questa storia, un dettaglio che non era stato notato dai revisori legali del film. La famiglia Jackson ha sempre negato le accuse di abusi su minori, sostenendo l’innocenza del cantante. Questo aspetto legale ha reso necessaria una revisione della sceneggiatura, complicando ulteriormente il processo di produzione.

Il cast e le riprese del film

Le riprese del biopic sono terminate a maggio, ma fino ad ora non è stata diffusa alcuna clip ufficiale, nemmeno durante il CinemaCon. Il cast del film include Jaafar Jackson, nipote di Michael, che interpreterà il ruolo dello zio, affiancato da attori di spicco come Colman Domingo, Nia Long e Miles Teller. La scelta di Jaafar per il ruolo principale ha suscitato grande interesse, dato il legame familiare con il leggendario artista.

Con un materiale di oltre tre ore e mezza, il film promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Michael Jackson, esplorando non solo il suo talento musicale, ma anche le sfide personali e legali che ha affrontato. La combinazione di un cast talentuoso e una regia esperta potrebbe portare a una rappresentazione che soddisfi le aspettative dei fan e degli appassionati di cinema.

Mentre il pubblico attende ulteriori aggiornamenti sulla data di uscita e sulla strategia di marketing, l’interesse per il biopic su Michael Jackson rimane alto, con la speranza che il film possa finalmente arrivare nelle sale nel 2026.

