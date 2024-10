Sky Up The Edit: La terza edizione promuove l’inclusione digitale tra i giovani studenti italiani

Il progetto Sky Up The Edit torna con la sua terza edizione, mirata a favorire l’inclusione digitale tra i giovani italiani. Questo innovativo programma educativo, rivolto a studenti di età compresa tra 8 e 18 anni, ha già coinvolto oltre 16.000 ragazzi e più di 900 classi in tutta Italia in due anni di attività. L’iniziativa offre un’opportunità unica ai partecipanti di esplorare il mondo del giornalismo, sviluppare competenze critiche e creative e affrontare temi fondamentali per la società contemporanea.

Un incontro di rilievo per presentare il progetto

Oggi, Sky ha svelato ufficialmente la terza edizione di Sky Up The Edit nel corso di una diretta su Sky TG24, alla quale hanno partecipato personalità di spicco come il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese, e la campionessa olimpica e mondiale di tuffi Tania Cagnotto. Il dibattito ha trattato l’importanza del coinvolgimento giovanile in questioni di crescente attualità e rilevanza sociale, sottolineando come il progetto possa fungere da piattaforma per promuovere il dialogo e la creatività tra le nuove generazioni. L’evento, che andrà in onda stasera alle 21:00, evidenzia il valore di iniziative che puntano a incrementare la partecipazione dei giovani nei discorsi sociali e culturali.

Tematiche di rilievo per una generazione connessa

Sky Up The Edit offre quest’anno l’opportunità agli alunni delle scuole di affrontare temi cruciali come il cambiamento climatico, i valori dello sport e finalmente l’alimentazione sana e sostenibile. Ogni studente avrà la possibilità di creare un contenuto multimediale di 90 secondi su uno dei tre argomenti proposti, utilizzando i materiali e le risorse forniti da Sky. Questo approccio non solo mira a stimolare la creatività, ma anche a promuovere un utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, contribuendo allo sviluppo di competenze importanti per il futuro accademico e professionale degli studenti. La capacità di trattare temi attuali attraverso un prisma critico è fondamentale in un’epoca in cui l’informazione gioca un ruolo così centrale nella vita quotidiana.

Un’opportunità unica: La Sky Up Academy Studios

Per i ragazzi delle classi superiori, Sky Up The Edit offre anche la Sky Up Academy Studios, un’esperienza educativa dal vivo presso la sede di Milano di Sky. Gli studenti avranno la possibilità di esplorare le diverse professioni leggibili in una media & tech company e di scoprire le proprie inclinazioni professionali. Durante questa esperienza, i partecipanti si cimenteranno nella creazione di un video originale, utilizzando le ultime tecnologie Sky. Questa iniziativa non solo arricchisce il percorso formativo degli studenti, ma offre anche una visione pratica del mondo dei media, permettendo loro di comprendere l’importanza delle competenze digitali nel contesto professionale attuale.

Collaborazioni e supporto nel progetto didattico

Quest’anno, il progetto ha il sostegno di Adobe, che metterà a disposizione gli strumenti di Adobe Express per Education. Questa piattaforma gratuita offre risorse per l’editing video e la progettazione grafica, facilitando lo sviluppo delle competenze comunicative e digitali essenziali per i giovani autori. Grazie a questa collaborazione, gli studenti avranno l’accesso a materiali e tecnologie che possono migliorare la qualità dei loro progetti. La sinergia tra Sky e Adobe dimostra un impegno condiviso nel promuovere l’inclusione digitale, preparare le nuove generazioni alle sfide future e valorizzare l’importanza di una formazione solida e moderna.

Come partecipare e cosa aspettarsi

I docenti interessati possono iscrivere le loro classi sul sito ufficiale di Sky Up The Edit fino al 16 aprile 2025. Durante il progetto, sarà fondamentale presentare contenuti multimediali che saranno valutati da una giuria di esperti nel campo della comunicazione. I tre migliori progetti, uno per ogni grado scolastico, verranno premiati con un contributo di cinquemila euro in materiale didattico e avranno la possibilità di vedere il loro lavoro trasmesso sui canali Sky. Questa iniziativa non solo promuove l’impegno degli studenti nella creazione di contenuti, ma incentiva anche un ambiente di apprendimento attivo e collaborativo.

Sky Up The Edit si conferma così come un’iniziativa di grande rilevanza, non solo per la formazione dei giovani, ma anche per il futuro del panorama educativo e professionale in Italia.