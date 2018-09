Sky: tutte le serie TV in onda da Settembre

Riparte la nuova stagione televisiva anche su Sky, sono tante le serie tv che andranno in onda a partire dal mese di settembre; tra i titoli più attesi “Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana“, ma anche “Poldark“e la miniserie “Sharp Objects“. Sale l’attesa per la nona e inedita stagione di “The Walking Dead” che sarà trasmessa a partire dal mese di ottobre.

Sky: “Romolo + Giuly” in prima assoluta su Fox

Dal 17 settembre, in anteprima assoluta verranno trasmessi i primi due episodi prende della serie televisiva dal titolo “”Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana” prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli in collaborazione Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions.

“Romolo + Giuly” è una commedia comica a puntate dall’animo romantico, tra i protagonisti della storia l’attore Alessandro D’Ambrosi nei panni di Romolo Montacchi e Beatrice Arnera in quelli di Giuly Copulati. I ragazzi provenienti da due mondi vicini ma allo stesso tempo opposti, Roma Nord e Roma Sud, dovranno a superare ostacoli apparentemente insormontabili per poter stare insieme.

Il “Romeo e la Giulietta” dei tempi moderni, dovranno vedersela con le loro rispettive famiglie in eterna lotta per il dominio sulla città eterna. Per sapere cosa succederà in questa ironica commedia basta attendere lunedì 17 alle 21:15 e sintonizzarsi su Fox canale 112 di Sky.

Sky: tutti i titoli delle serie di settembre

Sempre dal 17 settembre su Sky Atlantic riprende, anche la nuova stagione di “Sharp Objects” diretta da Jean-Marc Vallée, tratta dal romanzo di d’esordio di Gillian Flynn (Gone Girl). Si tratta di un thriller psicologico con protagonista la bella attrice Amy Adams nei panni di una reporter con un passato travagliato e forte tendenza autolesionista che torna nella sua città natale per indagare sull’omicidio di due ragazze.

Mentre, dal 21 settembre su LaEffe andrà in onda la terza stagione di “Poldark“. La serie tv prende ispirazione dalla saga letteraria di Winston Graham e ambientata in una Cornovaglia nel 1794.

Dal 28 settembre su canale Atlantic, verrà trasmessa “Save Me” una produzione originale Sky con protagonista Lennie James, noto per il suo ruolo chiave in altra importante serie televisiva “The Walking Dead”, l’attore figura anche come ideatore e sceneggiatore di questa nuova produzione televisiva.

Già disponibile dal 6 settembre su Premium Action è, invece la terza stagione di “Lucifer“. La storia ha come protagonista il diavolo in persona che, annoiato, ha deciso di abbandonare gli inferi per collaborare con la polizia di Los Angeles.

Torna in questo mese sui canali Sky anche “The Walking Dead” con le prime otto stagioni della popolare saga sugli zombie, creando così ulteriore attesa l’inizio della nona e inedita stagione, che sarà trasmessa in anteprima esclusiva dalla Fox a partire dal 8 ottobre 2018.

Chiara Broglietti

11/09/2018