Sky presenta The Iris Affair: la nuova serie thriller con Tom Hollander e Niamh Algar

La nuova serie di Sky, intitolata The Iris Affair, si prepara a catturare l’attenzione degli spettatori con un mix avvincente di azione e suspense. Protagonisti sono Tom Hollander e Niamh Algar, due attori di grande talento che si cimentano in ruoli intriganti all’interno di una trama avvincente ambientata in scenari mozzafiato italiani. La serie, creata e diretta da Neil Cross, noto per il suo lavoro su Luther, promette di offrire un’esperienza visiva coinvolgente e ricca di colpi di scena.

La trama di The Iris Affair

The Iris Affair segue le avventure di Iris Nixon, interpretata da Niamh Algar, una giovane donna con un talento particolare per risolvere enigmi complessi online. La sua vita prende una piega inaspettata quando, dopo aver risolto una serie di rompicapi, si ritrova in una piazza di Firenze. Qui incontra Cameron Beck, un carismatico imprenditore interpretato da Tom Hollander, che la invita a lavorare con lui per sbloccare una tecnologia top-secret di grande potenziale. Inizialmente affascinata dall’opportunità, Iris accetta l’offerta, ma ben presto scopre il lato oscuro di questa potente invenzione.

La trama si intensifica quando Iris, rendendosi conto del pericolo che rappresenta la tecnologia, decide di agire. Ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare, dando inizio a un inseguimento frenetico. La storia si snoda attraverso paesaggi incantevoli, dalla remota Sardegna fino alle vivaci strade di Roma, creando un’atmosfera di tensione e adrenalina. Cameron Beck, determinato a ritrovare Iris e recuperare il diario, si lancia in un gioco mortale in cui la fiducia è un lusso e ogni errore potrebbe avere conseguenze disastrose.

Un cast di talento e una produzione di qualità

Oltre ai protagonisti Tom Hollander e Niamh Algar, The Iris Affair vanta un cast di supporto di alto livello. Tra gli attori figurano Kristofer Hivju, noto per il suo ruolo in Il Trono di Spade, e Harry Lloyd, che ha recitato in Marcella. La serie include anche Meréana Tomlinson, Sacha Dhawan, Maya Sansa, Peter Sullivan, Debi Mazar, Marco Leonardi, Angela Bruce e Lorenzo de Moor, tutti pronti a dare vita a personaggi che arricchiranno la narrazione.

La regia è affidata a Terry McDonough, noto per il suo lavoro su Breaking Bad, e Sarah O’Gorman, che ha diretto Un gentiluomo a Mosca. Questa combinazione di talenti promette di elevare ulteriormente la qualità della serie, rendendola un prodotto da non perdere per gli appassionati del genere thriller.

Dove e quando vedere The Iris Affair

The Iris Affair sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La serie, che si preannuncia come un thriller avvincente e ricco di colpi di scena, è attesa con grande interesse da parte del pubblico. Con la sua trama intrigante e un cast di attori di talento, The Iris Affair si candida a diventare uno dei titoli di punta della programmazione di Sky. Gli spettatori possono prepararsi a immergersi in un’avventura che promette di tenere alta la tensione e di sorprendere fino all’ultimo episodio.

