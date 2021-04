Sky: le nuove serie disponibili da maggio 2021

Senza ombra di dubbio il prodotto più atteso su Sky a maggio è “Domina”, la cui protagonista Kasia Smuntiak presta il volto a Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Ottaviano (Augusto). In arrivo anche “John Adams”, “Enlightened – La nuova me”. Non mancano inoltre le proposte Sky Cinema Collection.

Nuove stagioni e serie all’esordio in questo mese primaverile su Sky a maggio: si inizia con “Barry”, “John Adams” e “Enlightened – La nuova me”

Il secondo capitolo di “Barry”, la serie pluriosannata, con all’attivo ben 39 candidature e dieci primi ottenuti, sarà visibile dal 3 maggio. Il protagonista, interpretato da Bill Hader, continua a frequentare i corsi di recitazione e Sally, senza trascurare il suo lavoro come killer. A Fianco di Hader, come nella prima stagione, Henry Winkler, il mitico Fonzie di “Happy Days”. Entrambi gli attori hanno vinto un Emmy per l’interpretazione nella serie.

Il 4 maggio farà il suo esordio “John Adams”, in cui si racconta le vicende politiche e private del secondo Presidente USA, a fare da cornice narrativa la Guerra d’Indipendenza dalla Gran Bretagna imperiale. La serie trae la sua essenza dal romanzo premio Pulitzer di David Mc Cullough e si avvale di un cast di livello, in cui spiccano Paul Giamatti e Laura Linney.

Viene dal passato l’inedita “Enlightened – La nuova me”, dal 12 maggio su Sky Atlantic, girata nel 2012 regalò alla sua protagonista Laura Dern il Golden Globe come Migliore attrice protagonista. La serie racconta di una donna sull’orlo dell’autodistruzione che si reca in una clinica riabilitativa alle Hawaii, qui ha una sorta di risveglio spirituale ed emotivo, dal quale conseguirà uno stravolgimento della sua vita familiare e lavorativa. Accanto alla Dern Luke Wilson e Diane Ladd (mamma della Dern).

Domina: una produzione Sky Original con un cast internazionale disponibile dal 14 maggio

“Domina” è incentrata sul racconto dell’inarrestabile ascesa al potere dell’ingenua Livia Drusilla, che animata da un forte desiderio di vendetta, con tenacia e determinazione diventa l’imperatrice più potente del mondo romano. Ma il potere una volta conquistato bisogna faticare con costanza per tenerselo stretto, e questo Livia lo imparerà presto. Dramma epico in otto episodi intriso di modernità: i sentimenti umani rimangono intatti nella loro essenza, nonostante il passare dei secoli, rabbia, dolore, vendetta, potere, guidano l’umanità da sempre.

Accanto a Kasia Smuntiak, affascinante Livia, un grande cast internazionale: Matthew McNulty (“Misfits”) nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano, che nei primi due episodi avrà invece il volto di Tom Glynn-Carney; Claire Forlani (“Vi presento Joe Black”) interpreta Ottavia, sorella di Gaio; Colette Dalal Tchantcho nei panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente; Bottomley (“The End of the F***ing World”) sarà Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Ben Batt (“Captain America: Il primo vendicatore”) interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console; ad interpretare il padre di Livia Drusilla, Livio, sarà Liam Cunningham, star internazionale de “Il Trono di Spade”; ad interpretare Balbina Isabella Rossellini, icona del cinema mondiale, che sceglie con grande attenzione ogni suo ruolo.

Nell’ultimo scorcio di maggio arrivano “Luck” ed “Intergaslattic”

Dal 25 maggio sarà disponibile “Luke”, una serie ad alto budget, diretta da un cavallo di razza come Michael Mann (“Insider – Dentro la verità”, “Collateral”), che guida sul set una coppia d’attori navigati come Dustin Hoffman e Nick Nolte. La serie è un affresco del mondo delle scommesse sulle corse dei cavalli: scommettitori, fantini, allenatori, uomini d’affari, intrighi e sotterfugi. Tutte le vicende ruotano attorno ad Ace Bernstein, che scontata la sua pena carceraria è pronto a fare il suo grande rientro del mondo delle scommesse, di cui è abile conoscitore e burattinaio.

Sarà necessario attendere fino al 30 maggio per la seconda serie Sky Original di maggio, “Intergalattic”. Scritta da Julie Gearey (“Diario di una squillo perbene”), anche showrunner della serie, racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria.

Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione riescono ad impadronirsi della nave che li sta portando alla prigione, uccidendo l’equipaggio. La donna sarà costretta, suo malgrado, ad unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana, oramai destinata ad un futuro quanto mai incerto.

Maria Grazia Bosu

27/04/2021