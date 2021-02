Sky: i film e le serie tv in arrivo a marzo 2021

Anche il mese di marzo non delude gli spettatori di Sky, che offre una vasta programmazione per accontentare anche i più esigenti. Tra le novità più attese la serie dedicata a Francesco Totti “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti“, ma anche il film “Volevo nascondermi“.

Le serie tv più attese a marzo su Sky

Una delle novità più attese su Sky è “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti“, in onda dal 19 marzo su Sky Atlantic alle 21.15. La miniserie si concentra sugli ultimi due anni della straordinaria carriera calcistica di Totti, con un breve spaccato sulla sua vita privata da uomo semplice e grande amante della sua Roma e del calcio. Pietro Castellitto e Greta Scarano interpretano rispettivamente Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi.

Dal 15 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic, andrà in onda “The Investigation“, basata su uno dei fatti più famosi di cronaca nera danese, ovvero “il caso del sottomarino”. La serie racconta la vicenda dal punto di vista degli inquirenti, che hanno dovuto risolvere il misterioso omicidio della giornalista svedese Kim Wall, avvenuto per mano di Peter Madsen, inventore del sottomarino sul quale la giornalista stava viaggiando. La serie tv è stata creata diretta da Tobias Lindholm e in stretta collaborazione con Jens Møller (capo della Omicidi della polizia di Copenaghen all’epoca dei fatti) e con i genitori di Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall.

In arrivo anche la seconda stagione di “Warrior” dal 30 marzo su Sky Atlantic alle 21.15. La serie si basa sugli scritti inediti di Bruce Lee, ritrovati da sua figlia, Shannon Lee. Gli episodi di questa nuova stagione sono incentrati sulle rivalità tra le Tong nemiche, gli Hop Wei e i Long Zii, a San Francisco, in un contesto di crescente razzismo anti-cinese.

I film più attesi a marzo

Come ogni mese, anche a marzo Sky Cinema Collection propone delle collezioni a tema diverso per ogni settimana. Dall’1 al 7 marzo saranno proposti una serie di film sulla guerra, mentre dall’8 al 12 è prevista la collezione “Women“. La collezione “Crime” proporrà una serie di film gialli dal 13 al 19 marzo, invece dal 20 al 26 la settimana sarà dedicata a tutti i film della saga cinematografica Jason Bourne.

Per quanto riguarda i film sugli altri canali, il primo marzo su Sky Cinema, verrà trasmessa la nuova commedia italiana di Fausto Brizzi con Christian De Sica, “La mia banda suona il pop“. I Popcorn sono un gruppo pop anni ’80, ormai caduto nel dimenticatoio. Un giorno però, un magnate di San Pietroburgo propone alla band un cospicua somma di denaro per una reunion. Nonostante i rapporti ormai deteriorati, i musicisti decidono comunque di suonare un’ultima volta insieme. Nel cast sono presenti anche Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, Natasha Stefanenko, Rinat Khismatouline, Fabrizio Nardi, Nico Di Renzo, Giulio Base, Massimo Bagnato e Tiberio Timperi.

“Volevo nascondermi” , con uno straordinario Elio Germano, andrà in onda domenica 7 marzo, su Sky Cinema Due. Il film racconta la vita del talentuoso pittore emiliano Antonio Ligabue, uno dei protagonisti dell’arte contemporanea internazionale. Una vita difficile e piena di ostacoli fin dall’infanzia, ma Ligabue riuscirà a fare della sua diversità un pregio.

Il 15 marzo, su sky Cinema Uno, ci sarà il film “L’uomo Invisibile“. La pellicola è un reboot dell’omonimo horror degli anni ’30. In questo rifacimento, la protagonista è una donna che sospetta che il suo ex compagno non si sia veramente tolto la vita come vuole far credere, ma che sia diventato invisibile.

