Sky e NOW annunciano il prequel di Romanzo Criminale: nuove rivelazioni sulla serie

In un clima di grande attesa per il mondo delle serie tv italiane, Sky e NOW hanno ufficialmente confermato lo sviluppo di un prequel per Romanzo Criminale, una delle produzioni più iconiche del panorama crime italiano. A distanza di quindici anni dalla sua prima apparizione, la nuova serie andrà a esplorare le origini dei personaggi che hanno fatto la fortuna dell’opera originale, offrendo uno sguardo approfondito sulle loro psicologie e sul contesto socio-culturale degli anni ’70.

Il progetto racconta le origini della criminalità

Giancarlo De Cataldo, autore del romanzo da cui la serie trae ispirazione, ha fornito indicazioni importanti sul nuovo progetto durante l’annuncio ufficiale. Secondo De Cataldo, la serie prequel si concentrerà su un periodo storico che antecede quelli già trattati nel film e nella serie originale. Questo approccio permette di esplorare le “origini” degli eventi che hanno portato alla formazione dei personaggi principali, dando vita a una narrazione che non si limiterà a rievocare quanto già conosciuto dal pubblico.

L’idea di raccontare la genesi dei personaggi rappresenta una sfida ma anche una grande opportunità per il team creativo. De Cataldo sottolinea che, contrariamente agli angoli già noti nella narrazione principale, si vuole andare alla radice delle dinamiche psicologiche che hanno influenzato le scelte dei protagonisti. L’obiettivo è di esaminare come questi personaggi siano stati plasmati non solo dalle loro esperienze ma anche dal contesto sociale e culturale dell’epoca. La contrapposizione tra il mondo “basso” e quello “alto” è un tema centrale, riflettendo la complessità dell’Italia degli anni ’70, un periodo carico di tensioni sociali e cambiamenti radicali.

Aspirazioni artistiche uniche per una nuova visione

De Cataldo ha parlato non solo della trama ma anche dell’intenzione di portare una novità estetica e narrativa nella serie. “Vogliamo mescolare gli ambienti,” ha detto, suggerendo un approccio più audace rispetto alla narrazione originale. Questa volontà di innalzare la narrativa a un nuovo livello implica una fusione tra le diverse classi sociali e le loro relazioni, creando un racconto stratificato e complesso che riflette la realtà dell’epoca.

Inoltre, De Cataldo ha acquisito una visione chiara sulla necessità di fornire al pubblico qualcosa di inedito. I “hidden files” accennati dall’autore rappresentano un modo di esplorare aspetti sconosciuti, elementi della storia che non sono stati trattati né nel romanzo né nella serie precedente. Questo spirito innovativo è fondamentale per riuscire a catturare nuovamente l’interesse di un pubblico che ha già avuto accesso a narrazioni simili, portando in luce dettagli mai rivelati e storie culte tenute nascoste.

La timeline del progetto e le attese future

L’annuncio del prequel di Romanzo Criminale arriva in concomitanza con il picco di attesa per un’altra ambiziosa serie, Gomorra: Le origini. Al momento, infatti, sembra che la priorità produttiva sia ancora rivolta verso quest’ultima, con le riprese in programma per l’inizio del 2025. Nonostante ciò, il progetto per Romanzo Criminale è già in fase di sviluppo e, anche se non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla trama o sul cast, la promessa di esplorare le origini di storie così profondamente radicate nel tessuto sociale italiano rappresenta una spinta considerevole nell’universo delle serie crime.

Il futuro porta con sé l’interesse di vedere come si concretizzeranno questi progetti e come le storie di Romanzo Criminale saranno reinterpretate. Gli appassionati saranno sicuramente in attesa di aggiornamenti sulle evoluzioni della lavorazione e dei dettagli che emergeranno nelle prossime settimane.