Whoopi Goldberg afferma che il terzo capitolo di Sister Act è in lavorazione

Whoopi Goldberg afferma che un terzo capitolo di “Sister Act” è in lavorazione e che lei è pronta per tornare nei panni di Deloris Van Carter.

I piani per Sister Act 3

La star di “Sister Act” e “Sister Act 2”, Whoopi Goldberg, durante un’intervista al The Late Late Show di James Corden ha parlato di un possibile ritorno al personaggio della cantante e suora occasionale di Deloris Van Cartier. E quindi della possibilità di un terzo capitolo di “Sister Act”. “Hanno detto per molto tempo che nessuno avrebbe voluto vedere un terzo film di Sister Act e che quindi non si sarebbe mai fatto”, ha dichiarato l’attrice. “Poi, di recente, si scopre che non è assolutamente vero e che al pubblico piacerebbe vedere Deloris in una nuova avventura. Quindi noi non abbiamo esitato e stiamo lavorando al massimo per cercare di capire come potremo tornare riunendo il cast e la troupe”.

Goldberg ha continuato affermando che i due film, rispettivamente del 1992 e del 1993, erano divertenti e leggeri, oltre ad esser stati molto amati dal pubblico. “È anche un film musicale in cui delle pessime cantanti diventano pian piano delle ottime voci, e si tratta di suore. Cosa c’è di meglio?”. Nel film Whoopi Goldberg interpreta la cantante Deloris che, dopo aver assistito a un omicidio, viene inserita in un programma di protezione testimoni. Nascosta in un convento si fingerà una suora per sfuggire ai killer che la cercano per eliminarla.

Un successo internazionale

Il film ha incassato più di 230.000.000 di dollari al botteghino consacrandosi subito come un successo, ottenendo anche l’ottavo posto come maggior incasso dell’anno. Oltre al sequel, nel 2011, è stato anche realizzato un musical a Broadway. Nel 2017, la Goldberg e gli altri membri il cast di “Sister Act” si sono riuniti, per la prima volta, per il 25º anniversario del film e hanno cantato il brano I Will Follow Him. Oltre a Whoopi Goldberg erano presenti anche Kathy Najimy, Wendy Makkena, Sherri Izzard, Darlene Koldenhoven, Beth Fowler, Andrea Robinson e Prudence Holmes.

Giorgia Terranova