Sirat: Il nuovo dramma di Oliver Laxe che ha stupito Cannes 2025

Il festival di Cannes 2025 ha visto il ritorno di Oliver Laxe con il suo ultimo film, Sirat, un’opera che ha catturato l’attenzione per la sua intensa e disturbante narrazione. Dopo il successo di O que arde nel 2019, Laxe si afferma nuovamente come uno dei registi più promettenti del panorama cinematografico contemporaneo. Sirat racconta una storia profonda e complessa, che esplora il legame tra un padre e un figlio in un contesto drammatico e inquietante, ambientato tra le montagne del Marocco.

La trama di Sirat: Un viaggio disperato

La narrazione di Sirat si concentra su Luis, interpretato da Sergi López, e il suo giovane figlio Esteban, interpretato da Bruno Núñez Arjona. I due intraprendono un viaggio alla ricerca della figlia scomparsa di Luis, che si è persa durante uno dei rave a cui era solita partecipare. Questo viaggio li porta a seguire una scia festaiola, distribuendo volantini in Marocco nella speranza di trovare qualche informazione sulla giovane. Tuttavia, la ricerca si rivela più difficile del previsto, e la coppia si ritrova a dover affrontare situazioni sempre più disperate.

La tensione cresce quando ricevono un invito a partecipare a un’ultima festa nel deserto, un evento che rappresenta l’ultima possibilità di trovare la ragazza. Qui, il film si trasforma in una vera e propria discesa negli Inferi, mettendo alla prova i limiti emotivi e psicologici di entrambi i personaggi. Sirat si distingue per la sua capacità di esplorare la vulnerabilità umana e il dolore, rendendo il pubblico partecipe di un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Il successo di Sirat al festival di Cannes

Sirat ha riscosso un enorme successo al festival di Cannes, ottenendo un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes. Le recensioni sono state entusiastiche, con critici che hanno elogiato la visione unica di Laxe e la sua capacità di creare un’opera che sfida le convenzioni del cinema tradizionale. Kevin Maher del The Times ha descritto il film come “originale ed esplosivo”, mentre David Katz di IndieWire ha sottolineato la sua natura “sui generis”, capace di attrarre il pubblico con una narrazione personale e coinvolgente.

Jessica Kiang di Variety ha avvertito gli spettatori riguardo all’impatto emotivo e psicologico del film, evidenziando come Sirat riesca a colpire in modi inaspettati. Anche Kong Rithdee del Bangkok Post ha notato come il film trasformi l’idea di un luogo ostile, come il deserto, in uno stato mentale profondo e inquietante. Queste recensioni testimoniano l’abilità di Laxe nel creare un’opera che non solo intrattiene, ma invita anche alla riflessione.

L’attesa per l’uscita di Sirat in Italia

Attualmente, la data di uscita di Sirat in Italia rimane sconosciuta, ma l’interesse attorno al film è palpabile. Con Netflix che ha acquisito i diritti di distribuzione, i fan del cinema possono aspettarsi di vedere questa opera acclamata in un prossimo futuro. Sirat non è solo un film, ma un’esperienza che promette di lasciare un segno profondo nel panorama cinematografico, continuando a generare discussioni e riflessioni tra gli spettatori.

