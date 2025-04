Sinners: Un successo storico al box office americano e un record senza precedenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Sinners”, diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan, ha fatto il suo debutto al box office americano con risultati straordinari. Oltre a incassare una cifra significativa, il film ha raggiunto un traguardo senza precedenti nel genere horror, segnando un momento storico per il cinema. Questo articolo esplorerà i dettagli del successo di “Sinners”, analizzando la sua performance al botteghino e i record che ha stabilito.

Un debutto da record al botteghino

“Sinners” è stato distribuito in 3.308 sale cinematografiche negli Stati Uniti a partire da giovedì sera, e ha incassato una stima di 48 milioni di dollari nel suo primo weekend. Questo risultato lo colloca come il miglior weekend di apertura per un film horror nel 2025, superando di gran lunga il precedente record detenuto da “The Monkey” di NEON, che aveva incassato 14 milioni di dollari nel suo weekend di debutto. La performance di “Sinners” non solo ha sorpreso gli esperti del settore, ma ha anche dimostrato l’interesse del pubblico per il genere horror, che continua a crescere.

A livello globale, il film ha già raggiunto un incasso di 61 milioni di dollari, e le previsioni indicano che potrebbe diventare l’horror con il maggior incasso dell’anno nel giro di pochi giorni. Attualmente, il record è detenuto da “The Monkey”, con un totale mondiale di 68,5 milioni di dollari. La rapida ascesa di “Sinners” al botteghino suggerisce che il film potrebbe superare questo traguardo, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama cinematografico.

Un voto A su CinemaScore: un traguardo storico

Un altro aspetto notevole del successo di “Sinners” è il voto A ottenuto su CinemaScore, una piattaforma che misura il gradimento del pubblico americano dopo le prime proiezioni di un film. Questo voto rappresenta il massimo punteggio, escludendo l’A+, e segna un record storico per il genere horror. Nei 35 anni di esistenza di CinemaScore, nessun film horror aveva mai raggiunto un voto così alto, rendendo “Sinners” un caso unico nel suo genere.

Il voto A su CinemaScore è un indicatore cruciale per il potenziale di un film al botteghino nelle settimane successive all’esordio. Un punteggio così elevato suggerisce che il pubblico ha apprezzato il film, il che potrebbe tradursi in un buon andamento delle vendite nei giorni a venire. Questo risultato non solo sottolinea la qualità del film, ma evidenzia anche l’impatto che può avere sulla sua longevità nelle sale.

Un’apertura senza precedenti per un film originale

“Sinners” ha anche stabilito il record per il miglior weekend di apertura nazionale per un film originale in questo decennio, superando “Nope” di Jordan Peele. Questo traguardo è particolarmente significativo, poiché dimostra l’interesse crescente del pubblico per le storie originali nel genere horror. La performance di “Sinners” è la migliore apertura per un film originale dal 2019, quando “Us” di Jordan Peele debuttò con 71 milioni di dollari.

Il successo di “Sinners” potrebbe rappresentare un cambiamento nel panorama cinematografico, dove i film originali iniziano a guadagnare terreno rispetto ai sequel e ai remake. La capacità di attrarre il pubblico con una storia nuova e coinvolgente è un segnale positivo per i cineasti e gli studios, che potrebbero essere incoraggiati a investire in progetti originali in futuro.

Il film “Sinners” ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel genere horror, non solo per il suo incasso, ma anche per il modo in cui ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica. Con un voto A su CinemaScore e record di apertura, il film rappresenta un nuovo capitolo nella storia del cinema horror.

