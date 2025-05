Sinner in prima serata su Rai Uno: il tennis stravolge il palinsesto televisivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi si celebra un momento storico per il tennis italiano, con Jannik Sinner che conquista un posto nelle semifinali degli Internazionali di Tennis di Roma, un traguardo che non si raggiungeva da settant’anni. L’eccezionale prestazione di Sinner, insieme a quella di Lorenzo Musetti, ha riportato l’Italia al centro della scena tennistica. Per onorare questo evento, la Rai ha deciso di trasmettere in diretta le due sfide, modificando radicalmente la programmazione della prima serata. La partita tra Sinner e Tommy Paul avrà inizio alle 20.30, costringendo così la rete a rinviare la puntata di “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino.

La modifica del palinsesto di Rai Uno

L’arrivo di Sinner in prima serata non ha solo impattato il programma di De Martino, ma ha anche messo in discussione la messa in onda di “Sognando Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci. Secondo quanto riportato da Bubinoblog.it, il programma di danza potrebbe andare in onda in seconda serata, a causa del prolungarsi della partita di Sinner. Se il match dovesse prolungarsi fino al terzo set, la trasmissione di Carlucci potrebbe iniziare non prima delle 23.30, creando un ulteriore slittamento nel palinsesto.

Impatti sulle altre trasmissioni di Rai Uno

La sfida tra Musetti e Carlos Alcaraz, prevista per le 15.30, avrà anch’essa delle ripercussioni sul palinsesto di Rai Uno. Il programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, terminerà anticipatamente, con un possibile accorciamento di circa trenta minuti. Se la partita dovesse allungarsi fino al terzo set, ci sarebbe il rischio concreto di saltare “La vita in diretta”, condotto da Alberto Matano. In questo modo, il tennis sta modificando in modo significativo la programmazione dell’emittente pubblica, riflettendo l’interesse crescente del pubblico verso questo sport.

L’attenzione crescente per il tennis italiano

Il successo di Sinner ha contribuito a un aumento esponenziale dell’interesse per il tennis in Italia. Gli ascolti delle partite confermano questa tendenza: la recente sfida tra Sinner e Casper Ruud ha attirato 2 milioni e 84 mila spettatori su Rai Due, con uno share del 13.15%. Anche su Rai Tre, il numero di telespettatori ha raggiunto 2 milioni e 371 mila, con un share del 12.72%. Questi dati evidenziano come il tennis, grazie a giovani talenti come Sinner, stia guadagnando una posizione di rilievo nel panorama sportivo italiano, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e appassionato.

