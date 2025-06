Simone Massi e il suo cinema: un viaggio tra tradizione e innovazione nell’animazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Simone Massi, regista e animatore di grande talento, ha recentemente presentato il suo lungometraggio “Invelle” del 2023, un’opera che riassume il suo stile unico e il suo approccio narrativo. Con un forte legame con il mondo contadino e una capacità di raccontare storie attraverso luci e ombre, Massi si è affermato come una figura di riferimento nel panorama dell’animazione italiana. La sua carriera, costellata di cortometraggi d’autore e collaborazioni significative, lo ha reso un narratore sensibile e attento alla complessità della vita rurale.

Un omaggio al cinema e alla Mostra di Pesaro

Dopo aver curato le sigle per la Mostra del Cinema di Venezia, Massi ha realizzato anche quella per la 61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, in programma dal 14 al 21 giugno. Questo festival si distingue per il suo spirito sperimentale e indipendente, e Massi ha voluto rendere omaggio al cinema delle origini. La sua ispirazione è stata alimentata dalla volontà di celebrare un evento che promuove la creatività e la libertà di espressione nel mondo del cinema.

L’arte dell’animazione: un processo spontaneo

Massi descrive il suo processo creativo come un atto spontaneo, lontano da schemi rigidi. Le sue sequenze animate nascono da un’esperienza di rievocazione della memoria, influenzate dai racconti orali e dalle filastrocche che hanno segnato la sua infanzia. La sua affermazione riguardo al tratto che sembra “agitarsi” per uscire dallo schermo riflette la vitalità e l’energia che caratterizzano le sue opere. La creazione di una sequenza animata, per Massi, è un viaggio che si sviluppa in modo naturale, senza forzature.

La vita contadina: un tema da riscoprire

Massi ha una particolare fascinazione per il mondo contadino, un tema che ritiene poco esplorato nel panorama cinematografico. La sua connessione con questo universo è profonda, radicata nella sua infanzia e nelle storie che ha ascoltato. La vita rurale, con le sue tradizioni e i suoi simboli, offre un terreno fertile per la narrazione. Massi sottolinea l’importanza di raccontare queste storie, che spesso sono dimenticate, e il suo desiderio di ricostruire un’immagine di un’epoca passata, ricca di significato e di emozioni.

L’animazione tradizionale e l’innovazione tecnologica

In un’epoca in cui l’innovazione tecnologica è al centro del dibattito, Massi riflette su come il mondo dell’animazione stia affrontando questi cambiamenti. Sebbene l’animazione tradizionale possa apparire obsoleta, egli crede che i giovani autori continueranno a trarre ispirazione dal loro contesto, adattandosi alle nuove tecnologie. Tuttavia, Massi esprime preoccupazione per il futuro dell’animazione tradizionale, che potrebbe rischiare di scomparire a causa della sua natura “imperfetta” e “fuori moda”.

Riflessioni sulla situazione attuale e il futuro dell’animazione

Massi ha anche lavorato alle animazioni del documentario “La strada dei Samouni“, che racconta la storia di una famiglia nella periferia di Gaza. La sua visione della situazione attuale è pessimistica, evidenziando la continua sofferenza e la propaganda che giustifica i conflitti. Nonostante ciò, Massi percepisce un timido risveglio nella percezione globale dell’animazione come mezzo espressivo.

Guardando al futuro, Massi sta attualmente conducendo una ricerca storica sul suo paese, Pergola, un progetto che ha intrapreso per passione e senza alcun finanziamento esterno. Questa scelta riflette il suo desiderio di libertà creativa e la volontà di continuare a esplorare le proprie radici, anche in assenza di un supporto da parte delle case di produzione. Con trent’anni di esperienza nel cinema d’animazione, Massi continua a vivere il suo lavoro con una mentalità aperta, affrontando ogni giorno come un’opportunità per creare e raccontare storie significative.

