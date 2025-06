Simona Ventura torna in tv con un nuovo programma su San Marino Tv: ecco cosa aspettarsi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Simona Ventura, nota conduttrice italiana, si prepara a intraprendere una nuova avventura televisiva all’estero. Dopo la sua esperienza con Agon Channel nel 2013, dove ha presentato programmi come “Contratto” e “Leyton Orient“, Ventura è pronta a debuttare su San Marino Tv. Questo nuovo progetto rappresenta una produzione originale che promette di intrattenere il pubblico con contenuti freschi e coinvolgenti.

La notizia del suo arrivo è stata annunciata durante la presentazione dei palinsesti di San Marino Tv, dove è stato rivelato che il canale sarà visibile sul digitale terrestre al numero 550 a partire dal 16 giugno. L’obiettivo del canale è ambizioso: entrare nel sistema di rilevazione Auditel entro il 2027. Raggiungere anche solo lo 0,5% di share sarebbe considerato un grande successo per la rete. Con Simona Ventura come protagonista, l’estate si preannuncia ricca di sorprese e novità.

Simona Ventura e Roberto Giacobbo: le produzioni originali di San Marino Tv

Dal 30 luglio al 10 agosto, Simona Ventura condurrà “La Terrazza della Dolce Vita” insieme a Giovanni Terzi, un evento che si svolgerà al Grand Hotel di Rimini. Questa edizione sarà speciale, poiché per la prima volta sarà trasmessa in televisione. Durante questo evento, si è verificato un importante riavvicinamento tra Ventura e Alessandro Cecchi Paone, a distanza di quindici anni da un noto conflitto tra i due.

Oltre al programma di Ventura, San Marino Tv presenterà altre due produzioni originali. La prima è “Titano – Il Segreto della Libertà“, un programma in cinque puntate ideato e condotto da Roberto Giacobbo. Questo show si propone di esplorare temi legati alla libertà e alla cultura, offrendo al pubblico un’esperienza unica. La seconda produzione, “Capolavori Nascosti – Le Collezioni d’Arte delle Famiglie Italiane“, debutterà a febbraio 2026. Ideato da Paolo Alberti, il programma si concentrerà su collezioni d’arte private, con il motto “Dimmi che opera d’arte hai e ti dirò chi sei“.

In aggiunta, a partire dal periodo natalizio, il canale introdurrà anche un telegiornale, ampliando così la propria offerta informativa. Un altro evento di rilievo sarà il San Marino Song Contest, che avrà il compito di selezionare il rappresentante del piccolo Stato per l’Eurovision. Durante la presentazione, è emerso un tema importante riguardo al trattamento riservato ai piccoli Stati da parte dell’EBU, sottolineando la necessità di regole più eque per garantire una partecipazione dignitosa.

L’importanza di San Marino Tv nel panorama televisivo

L’ingresso di Simona Ventura su San Marino Tv segna un passo significativo per il canale, che mira a posizionarsi in un mercato televisivo sempre più competitivo. La rete, che si sta preparando a lanciare una serie di programmi originali, ha l’ambizione di attrarre un pubblico più ampio e diversificato. Con l’obiettivo di entrare nel sistema Auditel, San Marino Tv si propone di diventare un punto di riferimento per la produzione di contenuti di qualità.

La presenza di figure di spicco come Simona Ventura e Roberto Giacobbo non solo arricchisce il palinsesto, ma contribuisce anche a elevare il profilo del canale. La combinazione di intrattenimento e cultura, unita a un forte impegno verso l’innovazione, potrebbe rivelarsi vincente nel lungo termine. Con l’arrivo di nuove produzioni e l’espansione della programmazione, San Marino Tv si prepara a conquistare il cuore dei telespettatori, offrendo un’alternativa valida nel panorama televisivo italiano.

