Simona Ventura si prepara al suo ritorno come opinionista de L’Isola dei Famosi

Simona Ventura, storica conduttrice e ora opinionista de L’Isola dei Famosi, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative a pochi giorni dal suo atteso debutto nel reality show. In un’intervista con Silvia Toffanin, Ventura ha condiviso le sue emozioni e aspettative riguardo al suo nuovo ruolo, rivelando anche alcuni dettagli interessanti sul suo approccio al programma.

L’emozione del debutto e il ruolo dell’opinionista

In occasione del suo ritorno, Simona Ventura ha confessato di provare una forte emozione prima di ogni diretta. “Prima della diretta sono sempre molto emozionata,” ha affermato, spiegando che per affrontare il primo minuto di conduzione, si prepara memorizzando le prime frasi. “Diciamo che quando conduco mi imparo il primo minuto, 30 secondi a memoria, perché vado fuori di testa.” Tuttavia, ha anche sottolineato come il suo nuovo ruolo di opinionista le consenta di sentirsi più tranquilla. “Da opinionista io sono molto più felice perché comunque sono molto più tranquilla, diciamo la verità, le responsabilità sono tutte a Veronica!” ha dichiarato, riferendosi alla conduttrice Veronica Gentili.

Ventura ha anche discusso delle sue aspettative nei confronti dei naufraghi, sottolineando l’importanza della verità. “Da un naufrago mi aspetto la verità, perché io ho fatto anche la concorrente, quindi a me non la si fa!” ha detto, evidenziando la sua esperienza personale nel reality. Ha offerto anche un consiglio pratico ai partecipanti: “Il consiglio ai naufraghi è quello di vestirsi al calar della sera, al tramonto, perché sennò te magnano i mosquito… detto da una che l’ha fatto, quindi!”

L’importanza dell’esperienza e la velocità del programma

Simona Ventura ha riflettuto anche sull’evoluzione del programma, notando come sia cambiato dal suo ultimo coinvolgimento nel 2011. “Questo programma è imprevedibile, anche nella sua organizzazione. Non lo facevo dal 2011 e mi sono resa conto che è diventato tutto più veloce,” ha osservato. La conduttrice ha espresso il desiderio di conoscere a fondo i naufraghi e ha rivelato di avere delle “spie” per raccogliere informazioni. “Voglio sapere tutto dei naufraghi e ho delle spie… Arrivare così velocemente è bello, imprevedibile, non ti puoi preparare molto ma almeno non ti sale l’ansia,” ha aggiunto, evidenziando come la rapidità del programma possa influenzare l’approccio degli opinionisti.

L’esperienza come valore aggiunto

Ventura ha anche parlato del suo passato come concorrente, un’esperienza che considera un valore aggiunto nel suo nuovo ruolo. “Non ho mai fatto l’opinionista per cui non saprei dire se sono di cuore o di testa, vedremo al momento. D’istinto sicuramente!” ha dichiarato, mettendo in evidenza la sua predisposizione a vivere il programma con spontaneità. La sua carriera nel mondo della televisione, unita alla sua esperienza come concorrente, le consente di avere una visione unica e autentica del reality, rendendola un’opinionista capace di comprendere le dinamiche del gioco.

Con queste dichiarazioni, Simona Ventura si prepara a tornare in scena, pronta a offrire il suo contributo e a vivere un’esperienza che promette di essere ricca di emozioni e sorprese.

