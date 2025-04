Simona Tabasco continua la sua ascesa a Hollywood con il film horror Corporate Retreat

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Simona Tabasco, attrice napoletana nota per il suo talento e la sua versatilità, sta conquistando il pubblico americano grazie alla sua partecipazione alla serie HBO The White Lotus. Dopo aver ottenuto riconoscimenti in Italia, l’attrice si prepara a debuttare nel cinema di genere con il nuovo film horror satirico Corporate Retreat, che promette di mescolare tensione e satira sociale. Questo articolo esplora il cast e la trama del film, nonché il percorso artistico di Tabasco.

Il percorso di Simona Tabasco nel panorama internazionale

Simona Tabasco ha guadagnato notorietà negli Stati Uniti grazie alla sua interpretazione nella seconda stagione di The White Lotus, una serie che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica. La sua carriera all’estero è iniziata con il film Immaculate, girato in Italia, ma ora si sta lanciando in un nuovo progetto che la porterà a esplorare il genere horror. In Italia, Tabasco è già un volto familiare, avendo recitato in produzioni di successo come Fuoriclasse e I bastardi di Pizzofalcone. La sua performance nel film Perez le è valsa anche un premio, confermando la sua abilità nel recitare in ruoli complessi e sfaccettati.

La sua partecipazione a Corporate Retreat rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, dimostrando la sua capacità di adattarsi a diversi generi e stili narrativi. Questo film non solo le offre l’opportunità di lavorare in un contesto internazionale, ma anche di cimentarsi in un ruolo che richiede una forte presenza scenica e una notevole versatilità.

Corporate Retreat: trama e cast

Corporate Retreat è un horror satirico che promette di intrattenere e sorprendere il pubblico. La trama ruota attorno a un gruppo di dirigenti d’azienda che partecipano a un viaggio di team-building, il quale si trasforma rapidamente in un incubo. La storia si sviluppa in un resort dove il gruppo si trova a dover affrontare un leader vendicativo, dando vita a una lotta cruenta per la sopravvivenza. Questo mix di tensione e satira sociale è descritto come un incrocio tra The Menu e Saw, due titoli noti per il loro approccio audace e provocatorio.

Il cast del film include nomi di spicco come Rosanna Arquette, Lily Krug, Ashton Sanders e Alan Ruck, tutti attori affermati che porteranno sullo schermo una gamma di personaggi complessi e intriganti. La regia è affidata a Aaron Fisher, che ha anche co-scritto il film insieme a Kerri Lee Romeo. Le riprese sono programmate per iniziare a giugno, e l’attesa per il progetto è già alta, grazie anche all’entusiasmo generato dalla presenza di Simona Tabasco nel cast.

Le aspettative per il film e il futuro di Simona Tabasco

L’arrivo di Simona Tabasco nel cast di Corporate Retreat ha suscitato grande interesse, non solo tra i fan dell’attrice, ma anche tra gli addetti ai lavori del settore cinematografico. Uri Singer, produttore del film, ha espresso la sua soddisfazione per la scelta di includere Tabasco, sottolineando come la sua performance in The White Lotus abbia messo in luce il suo carisma e il suo talento. Questo riconoscimento da parte di un produttore di Hollywood è un chiaro segnale della crescente rilevanza dell’attrice nel panorama cinematografico internazionale.

Con Corporate Retreat, Simona Tabasco si prepara a consolidare la sua posizione nel cinema americano, portando con sé l’eredità della sua formazione artistica italiana. Il film rappresenta non solo un’opportunità per esplorare nuovi orizzonti professionali, ma anche un’occasione per dimostrare la sua versatilità e il suo impegno nel settore. Gli appassionati di cinema e i fan dell’attrice attendono con ansia di vedere come si evolverà la sua carriera e quali nuovi progetti la porteranno a esplorare ulteriormente il suo talento.

