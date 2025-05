Simon West torna alla regia con Fortitude: un thriller sulla Seconda Guerra Mondiale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Simon West, regista di pellicole celebri come Con Air e Lara Croft: Tomb Raider, è pronto a tornare sul set con un nuovo progetto cinematografico intitolato Fortitude. Questo film, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, promette di unire azione e spionaggio in una narrazione avvincente. Prodotto da Simon Afram per Lear Rex, Fortitude si preannuncia come un’opera che esplorerà eventi storici significativi attraverso una lente di intrigo e tensione.

Le riprese e il team creativo

Le riprese di Fortitude sono programmate per l’estate a Londra, una scelta che riflette l’intento di ricreare l’atmosfera dell’epoca bellica. Simon West, noto per la sua esperienza nel genere action, si avvale di una sceneggiatura scritta dallo stesso Simon Afram, il quale ha già collaborato con West in progetti precedenti. Attualmente, il casting è in fase di definizione, con la produzione che sta cercando attori in grado di dare vita a personaggi complessi e sfumati.

Il regista ha un curriculum ricco di successi, avendo diretto titoli come I mercenari 2 e Bride Hard. La sua capacità di gestire scene d’azione e di costruire tensione narrativa sarà cruciale per il successo di Fortitude, che si propone di attrarre sia gli appassionati di storia che i fan del cinema d’azione.

Un thriller ispirato a eventi storici

Fortitude si basa su una storia vera, raccontando le missioni di un gruppo di agenti dei servizi segreti britannici. Questi uomini e donne, attraverso operazioni di disinformazione sofisticate, riuscirono a ingannare l’alto comando nazista, contribuendo a cambiare le sorti del conflitto. La pellicola si concentra su figure storiche come Dudley Clarke e Thomas Argyll “Tar” Robertson, due ufficiali dell’intelligence militare che idearono un piano audace e ingegnoso, caratterizzato da eserciti fantasma e attrezzature militari fittizie.

Un elemento affascinante di Fortitude è la presenza di Dusko Popov, un agente jugoslavo il cui stile di vita e operato hanno ispirato la creazione del celebre personaggio di James Bond. Questa connessione tra storia e cultura pop aggiunge un ulteriore strato di interesse alla narrazione, rendendo il film non solo un thriller, ma anche un’opera che esplora le radici di un’icona del cinema.

Consulenza storica e produzione

Il film beneficia della consulenza storica di Joshua Levine, noto per il suo lavoro su Dunkirk e Blitz. La sua esperienza garantirà che gli eventi rappresentati siano accurati e fedeli alla realtà storica, contribuendo a rendere Fortitude un’opera di valore sia dal punto di vista narrativo che educativo. La produzione è affidata a un team di professionisti, tra cui Georgette Turner, Reza Roohi ed Edward Kahl, tutti con un background solido nel settore cinematografico.

Bianca Goodloe e David Scaramanga sono tra i produttori esecutivi, mentre l’assistenza legale è curata da Bianca Goodloe Esq., dello studio Goodloe Law. Questo team diversificato e competente riflette l’impegno per la qualità e l’accuratezza del progetto.

Simon West ha dichiarato: “Fortitude celebra l’ingegno umano, la creatività e la determinazione nei momenti più critici della storia. Quando le armi non bastavano più, fu l’immaginazione a fare la differenza”. Con queste parole, il regista esprime la sua intenzione di portare sul grande schermo una pagina poco conosciuta ma fondamentale della Seconda Guerra Mondiale, promettendo di coinvolgere il pubblico in un racconto avvincente e significativo.

