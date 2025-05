Simon Pegg racconta il legame speciale con Tom Cruise e le acrobazie di Mission: Impossible

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Simon Pegg, noto attore e comico britannico, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul suo amico e collega Tom Cruise in un’intervista rilasciata al magazine People. Pegg ha avuto l’opportunità di lavorare con Cruise in sei dei film della celebre saga di Mission: Impossible, dove l’attore americano ha dimostrato il suo impegno straordinario nel portare sul grande schermo scene d’azione mozzafiato. La loro amicizia e collaborazione si sono consolidate nel corso degli anni, offrendo ai fan momenti indimenticabili e acrobazie spettacolari.

L’audacia di Tom Cruise nelle acrobazie

Tom Cruise è noto per la sua audacia e per la sua decisione di eseguire personalmente molte delle acrobazie più pericolose nei suoi film. A differenza di molti attori che si avvalgono di stuntman professionisti, Cruise affronta queste sfide con una determinazione che ha lasciato senza parole i suoi colleghi. Simon Pegg ha commentato questa caratteristica del suo amico, affermando: “Gli ho detto di ritenerlo completamente folle molte volte. Ma lui ci tiene così tanto. Tom è pronto a rischiare letteralmente la vita per il suo pubblico”. Questa dedizione al suo lavoro è ciò che rende Tom Cruise un’icona nel panorama cinematografico.

Aneddoti dal set di Mission: Impossible

Durante l’intervista, Simon Pegg ha condiviso un aneddoto che mette in luce il coraggio e la determinazione di Cruise. Ha raccontato di una scena particolarmente intensa in Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1, in cui Cruise, mentre era in sella a una motocicletta, cade da un dirupo. Pegg ha descritto il momento come “da mordersi le unghie”, poiché tutti sul set attendevano con ansia il segnale radio che confermasse che il paracadute di Cruise si era aperto in sicurezza. Questo episodio evidenzia non solo il rischio che Cruise è disposto a correre, ma anche l’atmosfera di tensione e adrenalina che caratterizza le riprese di queste produzioni.

Momenti di nervosismo sul set

Un altro episodio significativo menzionato da Pegg riguarda una scena in cui Cruise si aggrappa a un aeroplano in volo. “Quella è stata la prima volta che l’ho visto nervoso”, ha dichiarato Pegg. Le molteplici variabili coinvolte in quell’acrobazia avrebbero potuto portare a conseguenze disastrose, rendendo evidente che anche un attore del calibro di Cruise può sentirsi sopraffatto in situazioni estreme. Questo momento ha rivelato un lato più umano dell’attore, mostrando che, nonostante la sua reputazione di temerario, ci sono sempre rischi da considerare.

Il cast di Dead Reckoning e il futuro della saga

Oltre a Simon Pegg e Tom Cruise, il cast di Mission: Impossible – Dead Reckoning include nomi di spicco come Hayley Atwell, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham, Frederick Schmidt, Charles Parnell, Rob Delaney e Indira Varma. La presenza di un cast così variegato promette di arricchire ulteriormente la trama e le dinamiche del film, offrendo ai fan nuove avventure e colpi di scena. Con il continuo successo della saga, le aspettative sono alte per il futuro di Mission: Impossible e per le nuove sfide che attendono Ethan Hunt e i suoi alleati.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!