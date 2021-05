Sigourney Weaver sarà interprete e produttrice dell’adattamento del libro di Holly Ringland “Ascolta i fiori dimenticati” per Amazon Prime Video.

Lo streamer ha ordinato un adattamento in serie del romanzo australiano di debutto della Ringland con Sigourney Weaver nel ruolo di protagonista e produttore esecutivo.

La serie, divisa in sette parti, è prodotta da Made Up Stories, Amazon Studios ed Endeavour Content e sarà girata in Australia. La serie sarà adattata per il grande schermo dalla scrittrice australiana Sarah Lambert.

Sarà prodotto da Jodi Matterson, Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Allie Goss di Made Up Stories, Sigourney Weaver, Sarah Lambert e Glendyn Ivin. Nella produzione vi è anche Barbara Gibbs e co-prodotta da Lucinda Reynolds.

Ascolta i fiori dimenticati: una storia di resilienza

“Ascolta i fiori dimenticati” segue una giovane ragazza, Alice Hart, la cui violenta infanzia getta un’ombra oscura sulla sua vita adulta. Dopo un tragico e misterioso incendio, in cui perde sia il padre violento che l’amata madre, Alice, di nove anni, viene portata a vivere con sua nonna June in una fattoria di fiori dove scopre che ci sono segreti nel suo passato e della sua famiglia.

I produttori esecutivi Jodi Matterson e Bruna Papandrea hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di portare Ascolta i fiori dimenticati su Prime Video. La storia è una storia avvincente di resilienza femminile, che sarà perfettamente incarnata dalla talentuosa Sigourney Weaver. Siamo fan del libro di Holly da un po ‘di tempo, ammiratori di lunga data di Sigourney, e siamo entusiasti di collaborare con Amazon Studios per portare questa storia a un pubblico globale “.

La scrittrice e showrunner, Sarah Lambert, ha dichiarato: “Dal momento in cui ho letto il libro, ho capito che volevo portare questa storia e questi personaggi sullo schermo. È un dramma così tempestivo sull’amore e le relazioni nate dalla violenza così spesso nascosta ordinatamente dietro porte chiuse. Tuttavia, è anche una storia straordinariamente piena di speranza sulle donne, la resilienza, l’amicizia e il dare voce alla verità per liberarsi finalmente del passato. ”

