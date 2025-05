Sienna Osborne: il viaggio da Sydney a Genova e l’esperienza in Amici 24

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sienna Osborne, ballerina di talento originaria di Sydney, ha intrapreso un percorso straordinario che l’ha portata dall’Australia a Genova, dove vive dal 2023. La giovane artista, classe 2005, ha conquistato il pubblico italiano con la sua grinta e il suo carisma, prima nella scuola di Naima e poi sul palco di Amici 24, dove ha brillato nella squadra di Emanuel Lo. In questa intervista esclusiva, Sienna condivide le sue esperienze, le sfide affrontate e i momenti indimenticabili vissuti nel programma di Canale 5.

L’emozione di partecipare a Amici 24

Quando si parla di Amici 24, Sienna non ha dubbi: l’esperienza è stata inaspettata e gratificante. “Ho sognato a lungo di partecipare a questo programma e, quando finalmente è accaduto, ho faticato a realizzarlo”, racconta. La ballerina esprime la sua gratitudine per l’opportunità di esibirsi davanti a un vasto pubblico e di apprendere dai professionisti del settore. “Mia mamma chiama questo ‘praticare la gratitudine’. Sono grata di aver potuto ballare in tv e di aver vissuto un’esperienza che molti possono solo sognare”.

L’ispirazione di Maria De Filippi e il supporto di Emanuel Lo

Sienna ha avuto l’opportunità di interagire con Maria De Filippi, una figura che considera fonte di grande ispirazione. “Ci sono stati momenti significativi che porterò sempre con me, ma preferisco tenerli per me, poiché sto ancora imparando”, spiega. Riguardo al maestro Emanuel Lo, Sienna esprime il suo rispetto per la sua esperienza e saggezza. “Mi ha fatto sentire compresa e ha una visione della danza che va oltre l’aspetto tecnico”, afferma, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto.

Affrontare le critiche e crescere come artista

La ballerina ha anche dovuto affrontare le critiche della maestra Alessandra Celentano, un’esperienza che ha contribuito alla sua crescita personale e professionale. “Ho un enorme rispetto per la professoressa Celentano. È un’insegnante esigente, ma ho imparato a trarre insegnamenti dalle sue correzioni”, dichiara. Sienna riconosce l’importanza della formazione classica e, seguendo i consigli della maestra, ha ripreso le lezioni di danza classica quasi ogni giorno.

L’impatto delle sfide e la resilienza

Riguardo alla sfida con Francesca, Sienna confessa di essere rimasta sorpresa dal verdetto. “Non me l’aspettavo e sono stata amareggiata, ma so che nella danza ci sono sempre vincitori e perdenti”, riflette. La ballerina ha imparato a gestire le delusioni e a continuare a lavorare sodo per migliorare. “Dopo ogni esperienza, bisogna rialzarsi e dare il massimo”, afferma con determinazione.

La vita dopo Amici e il legame con i compagni

Anche dopo la fine del programma, Sienna continua a seguire Amici e mantiene i legami con i suoi ex compagni. “Siamo diventati grandi amici e spero che tutti abbiano successo”, afferma, riconoscendo il talento dei ballerini ancora in gara. La sua esperienza in Australia e la partecipazione ad Australian’s Got Talent, avvenuta quando aveva solo 13 anni, le hanno fornito una base solida, ma Amici ha rappresentato una sfida completamente diversa.

Un futuro luminoso in Italia

Sienna non ha mai pensato di tornare in Australia, nonostante le difficoltà incontrate. “La vita mi riserverà grandi sorprese. Ho lasciato tutto per inseguire un sogno e l’Italia mi ha aiutato a scoprire chi sono”, spiega. La ballerina è consapevole che il percorso è ancora lungo e che ogni giorno porta nuove opportunità di crescita.

Messaggio ai sostenitori e ai critici

Infine, Sienna si rivolge ai suoi sostenitori e a coloro che l’hanno criticata sui social. “Amo la passione degli italiani e il loro rispetto per l’arte. Ho ricevuto molti messaggi positivi e sono rimasta colpita dalla sincerità delle persone”, conclude. Tuttavia, invita a riflettere sull’importanza delle parole e delle interazioni sui social, chiedendo se le critiche sarebbero state espresse anche di persona.

