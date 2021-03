Shrek è uno dei film d’animazione più amati di un’intera generazione e il primo vincitore in assoluto dell’Academy Award come miglior film d’animazione. Come annunciato da Comicbook, per il suo compleanno sta finalmente arrivando in 4K.

“Shrek” celebra il suo 20° anniversario

Questo maggio, l’orco più amato dai bambini compie 20 anni, il che è sicuramente una grande sorpresa per tutti coloro che sono cresciuti guardando e amando il film di successo della DreamWorks. Per celebrare l’anniversario, la Universal sta rilasciando una nuova edizione del film animato in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. Oltre alla versione 4K, questa edizione dell’anniversario avrà anche un sacco di funzioni speciali.

Il pacchetto 20th Anniversary includerà 10 diversi cortometraggi, oltre a cinque episodi della serie TV “Le avventure del gatto con gli stivali”. Ci saranno anche molti commenti dietro le quinte e contenuti extra.

Ecco l’elenco completo delle funzionalità bonus su tutte le edizioni della versione del 20° anniversario dell’orco verde:

DIECI CORTOMETRAGGI SU SHREK

Swamp Karaoke Party

Idolo molto lontano

Il gatto con gli stivali: i tre diabolici

Il fantasma di Lord Farquaad

Shrekless spaventato

Thriller Night

Il maiale che gridava al lupo mannaro

Shrek the Halls

Donkey’s Caroling Christmas-tacular

Il registro di Natale

CINQUE EPISODI DELLA SERIE TV “LE AVVENTURE DEL GATTO CON GLI STIVALI”:

Nascosto

Sfinge

Fratelli

Duchessa

Avventura

CARATTERISTICHE BONUS SU 4K UHD E BLU-RAY:

Il viaggio interattivo di Shrek

Riflettori puntati su Ciuchino

Segreti di Shrek

Scene tagliate

The Swamp Karaoke Dance Party

Video musicali

Commento con il regista Andrew Adamson e Vicky Jenson e il produttore Aron Warner

CARATTERISTICHE BONUS SU DVD:

Riflettori puntati su Ciuchino

Segreti di Shrek

Scene tagliate

Shrek nella Swamp Karaoke Dance Party

Video musicali

Commento con il regista Andrew Adamson e Vicky Jenson e il produttore Aron Warner

La Shrek 20th Anniversary Edition uscirà l’11 maggio.

Maria Bruna Moliterni

15 ⁄ 03 ⁄ 2021