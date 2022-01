Shining Vale: prima clip della serie horror comedy su StarzPlay

StarzPlay ha rilasciato la prima clip di “Shining Vale”, serie horror comedy con Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino. Courteney Cox figura nella serie anche in veste di produttrice.

Shining Vale: una storia di fantasmi e di case infestate

Sarà disponibile su StarzPlay, servizio streaming premium internazionale, a partire dal prossimo 6 marzo la serie comedy horror dal titolo “Shining Vale”. La serie uscirà sul servizio streaming StarzPlay di Europa, America Latina e Giappone e su Starz in Canada e negli States.

“Shining Vale” segue le vicende della famiglia Phelps. Per salvare il loro matrimonio, Pat (Courteney Cox) e Terry Phelps (Greg Kinnear) acquistano con i risparmi di una vita, una vecchia villa vittoriana a Shining Vale, nel Connecticut, lasciando il loro appartamento a Brooklyn. La coppia è in crisi dopo il tradimento di Pat con il tuttofare Frank.

Patricia “Pat” Phelps è una scrittrice, diventata famosa con un romanzo sull’emancipazione femminile in cui parla di droga e alcol (noto anche come lady porn). Diciassette anni dopo il primo successo, Pat è sobria e totalmente insoddisfatta. Non ha più scritto, non fa sesso con suo marito e i figli adolescenti Gaynor (Gus Birney) e Jake (Dylan Gage) la sopportano a mala pena, soprattutto per la scelta del trasferimento in una piccolissima città. Gaynor la vorrebbe morta, mentre Jake è una sorta di zombie dipendente dagli schermi. Terry, infine, non si accorge che Pat sta perdendo il controllo su se stessa, soprattutto quando si convince che la famiglia non è sola e una donna appare fuori dalla finestra del salone.

I Phelps scoprono che la casa che credevano un affare, perchè acquistata a basso prezzo, è stata la scena di un triplo omicidio-suicidio e di una miriade di altre atrocità. Solo Pat, però, può vedere le cose muoversi e sentire rumori nella notte. Inoltre è anche l’unica che vede lo spirito della persona che ha commesso questi omicidi: Rosemary, una casalinga degli anni Cinquanta che forse, o forse no, sta cercando di possedere Pat. Ognuno ha i propri demoni, ma per Pat Phelps potrebbero essere reali.

Ecco la clip

“Shining Vale” è prodotta da Jeff Astrof di Other Shoe Productions, Sharon Horgan e Clelia Mountford (Motherland, This Way Up) di Merman, Aaron Kaplan (The Chi, The Neighbourhood) e Dana Honor (A Million Little Things, The Unicorn) di Kapital Entertainment. Jeff Astrof ha scritto la sceneggiatura dell’episodio pilota, tratto da una storia di Horgan & Astrof. La serie è prodotta da Warner Bros. Television e Lionsgate Television in associazione con Other Shoe Productions, Merman e Kapital Entertainment.

Shining Vale sarà disponibile sulla piattaforma streaming premium STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone e su STARZ negli Stati Uniti e Canada.

Come accedere a STARZPLAY in Italia

STARZPLAY è disponibile sui canali Prime Video tramite l’app Prime Video su smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e console di gioco e attraverso il sito https://www.primevideo.com/

L’app STARZPLAY per iOs e Android è disponibile per il download su iPhone e iPad, nonché su una vasta gamma di dispositivi Android supportati. Può essere utilizzata da un massimo di quattro utenti contemporaneamente che possono usufruire del download e visione offline di programmi e film selezionati. Gli utenti della app possono ricevere consigli personalizzati su spettacoli e film basati sui precedenti interessi di visualizzazione e selezionare la lingua preferita per l’audio o i sottotitoli.

Gli abbonati al canale STARZPLAY sull’app Apple TV possono guardare online o usufruire dei download offline dei loro programmi e film preferiti disponibili tramite STARZPLAY, che è disponibile su iPhone, iPad, Apple TV e selezionare smart TV Samsung.

STARZPLAY è accessibile tramite l’app preinstallata Rakuten TV su Smart TV e tramite l’apposito tasto dal telecomando dei principali produttori di TV che consente agli utenti l’accesso diretto alla piattaforma e su Vodafone TV accessibile direttamente dal TV Box.

STARZPLAY fa inoltre parte dei canali di Mediaset Infinity.

Roberta Rosella

12/01/2022