Shining Vale: Courteney Cox nei panni di una scrittrice alle prese con i demoni nella nuova serie di Starz

“Shining Vale” la serie comedy-horror vedrà nel cast anche Greg Kinnear e Mira Sorvino

Shining Vale: Cast e trama della serie Starz .

Starz ha rilasciato le prime immagini e sinossi della prossima serie “Shining Vale” , che vede Courteney Cox ( Friends , Scream franchise, Cougar Town ) come la figura materna di una famiglia disfunzionale che si trasferisce dalla città e in una casa dove si sono verificati terribili eventi. Il progetto proviene dal co-creatore di Trial & Error Jeff Astrof e dalla creatrice di “Divorce” Sharon Horgan e consisterà in un totale di otto episodi.

Oltre a Cox, che interpreta il ruolo principale di Patricia “Pat” Phelps, ci sarà Greg Kinnear nel ruolo del marito di Pat Terry; Mira Sorvino interpreta Rosemary, descritta come “l’alter ego” di Pat. Merrin Dungey interpreta Kam, amico di Pat ed editore di libri. Gus Birney e Dylan Gage recitano nei panni dei figli adolescenti di Pat e Terry, Gaynor e Jake.

L’impegno della rete Starz



“Shining Vale” è una serie intelligente, agghiacciante e divertente che racconta la storia di una famiglia in tumulto che improvvisamente vive con un’ entità paranormale che aiuta il personaggio di Courteney Cox a ritrovare il suo ritmo mentre inizia a mettere in discussione la propria sanità mentale”, ha detto Christina Davis , Starz President of Original Programming, in una dichiarazione fornita. “Questo gruppo di attori, produttori esecutivi e registi di talento fonde brillantemente commedia e horror in questa serie che esemplifica l’impegno della rete per migliorare la rappresentazione femminile dentro e fuori dallo schermo“.

Sinossi ufficiale

“Shining Vale” è una commedia horror su una famiglia disfunzionale. Questa, si trasferisce dalla città in una piccola cittadina in una casa in cui hanno avuto luogo terribili atrocità. Ma nessuno sembra accorgersene tranne Pat, che è convinta di essere depressa o posseduta. Patricia “Pat” Phelps è un’ex “bambina selvaggia” che è diventata famosa scrivendo un romanzo violento, imbevuto di droga e alcol.

Dopo 17 anni, Pat è pulita e sobria ma totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, non riesce a ricordare l’ultima volta che ha fatto sesso con suo marito (Greg Kinnear), è i suoi figli adolescenti sono in quella fase in cui ti vogliono morto. È stata una moglie fedele fino al suo unico errore: ha avuto una torrida relazione con il giovane tuttofare che è venuto a riparare il lavandino mentre Terry era al lavoro. In un ultimo disperato tentativo di salvare il loro matrimonio, lei e Terry incassano tutti i loro risparmi e trasferiscono la famiglia dalla città in una grande e vecchia casa in periferia che ha un suo passato storico. Ognuno ha i suoi demoni, ma per Pat Phelps potrebbero essere reali.

Nessuna data di uscita ufficiale è stata ancora confermata per “Shining Vale”.

Francesca Reale

20/08/2021