Fan di Sherlock Holmes tenetevi forte: potrebbe esserci un terzo film della famosa saga

Sherlock Holmes potrebbe tornare nelle sale cinematografiche con un terzo capitolo. Sembra che la chiave per sbloccare la produzione di questo nuovo capitolo sia proprio l’attore protagonista del franchise ovvero Robert Downey Jr.. Il capitolo sarebbe in sviluppo da alcuni anni ma per svariate cause, tra cui la pandemia, non è mai stato completato.

La saga è entrata nel cuore di milioni di fan, soprattuto grazie all’interpretazione di Robert Downey Jr., nei panni di Sherlock Holmes, e di Jude Law, nei panni dell’assistente John Watson. I fan sono in attesa del terzo capitolo da ormai 10 anni e avevano francamente perso ogni speranza fino a pochi giorni fa. Il regista dei primi due film della saga, Guy Ritchie, ha infatti rilasciato delle importanti dichiarazioni sul futuro dell’opera. Sembra che l’intera produzione del film sia nelle mani della star protagonista.

Di seguito le dichiarazioni di Guy Ritchie:

“Onestamente ho lasciato tutto in mano a Robert Downey Jr.. Robert voleva prendersi la responsabilità del progetto. La palla ora è passata a lui, così ora lui si sta facendo carico della sceneggiatura e dell’intera produzione. Io mi sono tirato fuori perché il mio tempo su quel progetto poteva dirsi ormai concluso.”

Le dichiarazioni non lasciano spazio all’immaginazione, l’intero progetto è affidato alla star di Hollywood. Pare infatti che sia intenzionato a portare avanti il franchise, facendo ben sperare i fan della serie. L’unico ostacolo da superare riguarda la recente fusione tra Warner Bros e Discovery. L’unione di queste due società ha portato inevitabilmente ad una revisione del catalogo cinematografico.

I due capitoli precedenti, Sherlock Holmes nel 2009 e Sherlock Holmes: Gioco di ombre nel 2011, hanno avuto un successo molto importante al botteghino, con un incasso complessivo di poco più di un miliardo di dollari. Con dei numeri così importanti sembrava che il terzo capitolo potesse essere una formalità, se non fosse stato per i moltissimi impegni lavorativi del protagonista. Con le attuali premesse però, ed un Robert Downey Jr. più motivato che mai, non aspettiamo altro che la realizzazione di questo terzo capitolo della saga.