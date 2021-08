She Said: Andre Braugher si unisce al film su Harvey Winstein

“She Said” vedrà l’attore Andre Braugher nel ruolo dell’ redattore del NY Times Dean Baquet nel prossimo film su Harvey Winstein.

She Said: Andre Braugher si unisce al cast

Il due volte vincitore dell’Emmy Andre Braugher interpreterà l’editore esecutivo del New York Times Dean Baquet nel dramma giornalistico della Universal “She Said”, che segue l’indagine del giornale su Harvey Weinstein.

Variety ha dato la notizia su Braugher, che ha vinto un paio di Emmy per i suoi ruoli in “Homicide: Life on the Street” e “Thief”. Ha anche ottenuto due nomination agli Emmy per il suo ruolo in “Men of a Certain Age” e altre quattro nomination agli Emmy come Capitano Raymond Holt in “Brooklyn Nine-Nine”, che conclude la sua corsa di otto stagioni il 12 agosto su NBC.

In qualità di redattore esecutivo del New York Times, Baquet è stato incaricato di premere il pulsante “pubblica” e mettere online la storia di Weinstein, provocando la rapida e attesa caduta del magnate. Il rapporto di Twohey e Kantor ha scatenato il movimento #MeToo e ha contribuito a mandare Weinstein in prigione, e “She Said” è un adattamento del loro successivo bestseller “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”.

Cast e produzione

Assieme a Braugher nel cast ci saranno Carey Mulligan e Zoe Kazan che reciteranno nei panni delle reporter Megan Twohey e Jodi Kantor, mentre Patricia Clarkson interpreterà Rebecca Corbett, l’editore del Times che ha supervisionato le loro indagini.

La vincitrice dell’Emmy Maria Schrader (Unorthodox) dirigerà da una sceneggiatura di Rebecca Lenkiewicz (Ida), e Megan Ellison e Sue Naegle di Annapurna produrranno insieme a Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner di Plan B Entertainment. Lexi Barta della Universal supervisionerà il progetto per lo studio e la produzione è attualmente in corso.

Francesca Reale

12/08/2021