She-Hulk: Jameela Jamil conferma di entrare nel cast della serie MCU

La star di Good Place ha finalmente reso ufficiale il suo coinvolgimento nella serie MCU.

Jamela Jamil entra a far parte della famiglia Marvel

La star di “The Good Place” Jameela Jamil ha confermato ufficialmente tramite un post su Twitter il suo casting nella serie Disney+ del Marvel Cinematic Universe “She-Hulk”. L’ attrice è chiaramente entusiasta di unirsi al franchise più redditizio del mondo.

Sebbene l’attrice non confermi quale personaggio interpreterà, è opinione diffusa che indosserà i panni di Titania, uno degli avversari più formidabili dell’eroe del titolo nei fumetti. Nata Mary MacPherran, la cattiva possiede una forza sovrumana e resistenza a qualsiasi colpo, il che significa che rappresenterà una seria minaccia per Jennifer Walters.

Quello di Jameela Jamil è l’ultimo annuncio del casting Marvel ad arrivare, insolitamente in ritardo. Intanto le riprese di “She-Hulk” sono cominciate ad aprile sotto la guida della creatrice e scrittrice principale Jessica Gao.

She-Hulk: il resto del cast

In un cambiamento di ritmo rispetto ai precedenti progetti in streaming MCU, Kevin Feige ha rivelato che “She-Hulk” sarà una commedia di mezz’ora che durerà dieci episodi, il che dovrebbe fornire una nuova formula alla collaudata Marvel. Oltre a Jamil e Maslany,in “She-Hulk” ci saranno anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner e Tim Roth nei panni del cattivo Abomination di “The Incredible Hulk”, Ginger Gonzaga nei panni della migliore amica di Walters, ancora senza nome, la veterana di “Hamilton” Renée Elise Goldsberry nei panni Amelia e Anais Almonte in un ruolo misterioso.

La produzione di “She-Hulk” dovrebbe concludersi nelle prossime settimane e, sebbene non ci sia ancora una data di uscita, dovrebbe essere presentata in anteprima su Disney+ verso la metà del 2022.

Francesca Reale

19/07/2021