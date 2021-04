Shazam! 2 – Fury of the Gods: Lucy Liu entra nel cast

“Shazam!: Fury of the Gods” ha appena aggiunto Lucy Liu al cast del sequel DC, che la vedrà nei panni di una temibile villain.

Lucy Liu sarà Kalypso

Lucy Liu si unirà a Hespera (Helen Mirren) nei panni di sua sorella Kalypso, poiché le due porteranno doppi guai a Billy Batson (Zachary Levi).

Sia Hespera che Kalypso non hanno un’ovvia controparte DC, ma i personaggi provengono dalla mitologia greca, figlie del titano Atlante.

Ciò è particolarmente rilevante perché i poteri di Shazam derivano da diverse leggende, la maggior parte delle quali provenienti dall’antica Grecia. L’eroe ha la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Questa connessione, tra il mago Shazam e il titano Atlas, è probabilmente dietro a due delle figlie di Atlas che sono diventate cattive in “Shazam!: Fury of the Gods”.

Uno sguardo più da vicino alla mitologia greca indica anche che Liu e Mirren potrebbero non essere le ultime dee a recitare un ruolo nel sequel.

I miti greci sono pieni di incongruenze e contraddizioni, principalmente causate dal modo in cui questi racconti sono stati trasmessi oralmente, creando nuove versioni nel tempo. Ciò che tutti questi miti hanno in comune è il fatto che Atlas era il padre di molte figlie diverse, che variano da tre, sette o dozzine.

Shazam e Black Adam: cosa aspetta il pubblico?

Da ora sappiamo che Hespera non è l’unico cattivo del sequel di “Shazam!”, potremmo osservare un numero imprecisato di cattivi che fanno il loro debutto.

Il film farà parte del più recente progetto dell’universo espanso della Warner / DC, insieme a “Black Adam”, il film incentrato sull’arcinemico di Shazam.

“Black Adam” arriverà nei cinema il 29 luglio 2022: Dwayne Johnson interpreterà il cattivo del titolo nel film che ha finalmente iniziato le riprese.

“Shazam!: Fury of the Gods” uscirà il 2 giugno 2023.

Federica Contini

13/04/2021