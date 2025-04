Shawn Levy: tra Stranger Things e Star Wars, i segreti del regista in un momento cruciale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’attesa per la quinta stagione di Stranger Things e l’imminente arrivo di Star Wars: Starfighter, il regista Shawn Levy si trova al centro di due progetti di grande richiamo. Entrambi i titoli sono tra i più attesi del panorama cinematografico e televisivo, e Levy ha rivelato di dover mantenere un certo riserbo su di essi. Durante la prima di Stranger Things: The First Shadow a Broadway, il regista ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso e sulla gestione delle informazioni riservate.

La lezione di riservatezza di Stranger Things

Shawn Levy ha affermato che la sua esperienza con Stranger Things gli ha insegnato l’importanza di mantenere la riservatezza. In un’intervista con Variety, ha dichiarato: “Stranger Things mi ha insegnato a tenere la bocca chiusa”. Questo approccio si è rivelato utile, soprattutto per quanto riguarda il suo prossimo progetto, Star Wars: Starfighter, di cui ha dovuto mantenere segreti dettagli cruciali come il titolo e la data di uscita. Levy ha espresso gratitudine per la capacità di gestire tali informazioni, sottolineando che il suo impegno nel mantenere il segreto è stato premiato.

Il legame con Stranger Things e il nuovo progetto teatrale

Levy è parte integrante del team di Stranger Things sin dalla prima stagione, ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo e dirigendo alcuni episodi delle ultime due stagioni. La sua connessione con la serie è profonda, e quando Sonia Friedman e Stephen Daldry lo hanno contattato per partecipare all’opera teatrale The First Shadow, ha accolto l’opportunità con entusiasmo. “Quando ci sono persone come queste, che sono al top nel mondo del teatro, sapevamo che saremmo stati in buone mani”, ha affermato Levy. Questa collaborazione ha portato a un’opera che riesce a esplorare ulteriormente le storie iconiche della serie, offrendo nuove prospettive e approfondimenti.

Progetti futuri: Star Wars e oltre

La conclusione di Stranger Things è prevista per la fine di quest’anno, ma Levy è già proiettato verso il futuro con Star Wars: Starfighter, il cui debutto è fissato per il 28 maggio 2027. In questo film, Ryan Gosling avrà un ruolo di primo piano, mentre Jonathan Tropper, noto per il suo lavoro in The Adam Project, si occuperà della sceneggiatura. Levy, fresco del successo di Deadpool & Wolverine, è pronto a riportare i Marvel Studios ai vertici del botteghino. La sua carriera continua a evolversi, e il regista sembra pronto ad affrontare le sfide che lo attendono, mantenendo sempre un occhio attento alla qualità e all’originalità dei suoi progetti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!