Sharon Stone si unisce al cast della serie “The Flight Attendant”

La seconda stagione di “The Flight Attendant” di HBO Max, vedrà la candidata all’Oscar, Sharon Stone unirsi al cast, nel ruolo di Lisa Bowden. La star interpreterà la madre dell’ attrice Kaley Cuoco, protagonista della prima stagione nei panni di Cassie.

Nella prima stagione di “The Flight Attendant”, Cassie, un’assistente di volo, con problemi di alcolismo, si sveglia dopo una notte di festa con un ricco passeggero (Michiel Huisman), trovandolo assassinato proprio nella sua stanza d’albergo. Cassie, durante le 8 puntate della stagione, cercherà di risolvere l’omicidio, ma rimane invischiata in una rete omicida.

Insieme a Cuoco e Stone, il cast della seconda stagione di “The Flight Attendant” include personaggi già noti della serie come Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz e Rosie Perez, così come Mo McRae, Callie Hernandez e JJ Soria, Knight e Audrey Grace Marshall, oltre a nuovi arrivi come Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera e Shohreh Aghdashloo.

Cuoco, prima dell’inizio delle riprese autunnali per la seconda stagione della serie, parla dei nuovi episodi della serie che, HBO Max aveva originariamente pensato, come una serie limitata. In questa nuova stagione vedremo cosa succederà a Cassie, senza l’ abuso di alcolici che hanno caratterizzato la prima stagione.

Cassie cercherà sicuramente di vivere una vita sobria pur cercando di rimanere se stessa. Penso che questa sia la sua battaglia più grande. Si interrogherà chiedendosi: Sono la stessa persona di prima? Piacerò alla gente? Sarò ancora divertente?

“The Flight Attendant” è disponibile per il pubblico americano su HBO Max, mentre in Italia è visibile su NOW.